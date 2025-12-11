怕黃國昌偏心！民眾黨代表發動臨時會連署 竟挨批「騙個資」

民眾黨主席黃國昌與服務處三重蘆洲區主任主任周曉芸合體看板。（周曉芸臉書）

原訂投入明年三蘆議員選舉的前民眾黨發言人李有宜日前退黨，遭疑與民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸空降參選有關，引發部分擬參選議員的黨員們惶恐不安。民眾黨基隆市黨代表卓志鋼近日發起連署，建議召開「臨時黨代表大會」盼強化議員選舉提名辦法與制度。不過，此份連署在散播過程中卻遭受阻礙，被質疑是在騙個資、浪費錢等。

民眾黨黨代表卓志鋼發起連署召開臨時黨代表大會，並在多個Line社群發布，連署書指出，期待政黨能真正落實全體黨員參與黨務的精神。為了加深黨員情誼、推動制度改革建議召開全黨員暨2026地方選舉誓師大會，地點選在台北大巨蛋。

連署書補充，為什麼是大巨蛋？因為它能容納龐大人數，象徵「全黨參與」；因為它位於城市核心，代表「公開透明」；因為它是大型場館，展現「民主盛會」的氣勢。這不只是一次會議，而是一場屬於所有黨員的共同行動，要讓每一位黨員的聲音都能被聽見，讓制度真正公平透明。

連署書強調，黨中央在面對同選區黨公職競爭時，於資源投入與曝光度分配方面，可能仍有檢討與改進之必要，實值得各方深思。雖選舉決策會已有相關規章，但各縣市正式提名時程迄未明確，使已長期耕耘地方、持續投入資源之同志陷入無限期等待。以專案管理觀點而言，應設定明確時程與決策節點，避免被外界誤解為拖延戰術，或使未列入既定名單 同志在資訊不透明的情況下，被迫處於被動退出的局面。

連署書建議，於《選舉決策會管理辦法》中增訂「提名名單公布之明確時程」，以強化制度化管理與時程控管，確保參與者權益與選務公平性。黨內情勢重大，關係本黨組織運作、決策程序與黨員權益甚鉅。為維護本黨民主機制之正常運作，並促使相關議題能在合法程序下獲得充分討論。

本次臨時會之主要議題包含，一、介紹2026選舉參選人以及競選團隊；二、於《2026年公職人員選舉提名辦法》中增訂，登記資格須為入黨連續滿一年以上之黨員；三、於《選舉決策會管理辦法》中增訂「提名名單公布之明確時程」，以強化制度化管理與時程控管，確保參與者之權益與選務公平性。

豈料，有黨員將該份連署書傳至民眾黨員line群組做分享、擴散，卻被諸多黨員提出質疑包含，「在騙個資」、「辦在大巨蛋是錢太多？」、「浪費錢，錢都要用在選舉了」、「阿北在開庭，民眾黨都在支援沒時間搞有得沒的。」最終管理員跳出來要求該名黨員將連署表單收回。

民眾黨基隆市黨代表卓志鋼近日發起連署建議召開「臨時黨代表大會」，盼強化議員選舉提名辦法與制度。（讀者提供）

