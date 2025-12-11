助理費除罪化衝擊最高院見解 綠委批藍：替貪污發永久免死金牌

立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出「民代貪污助理費除罪化」修法，引發爭議。對於涉貪已被起訴、或在法院審理中的民代，是否可免於追訴？法務部法制司司長洪家原認為：「結論是沒有，因為這不是貪污罪的構成要件改變。」不過，民進黨立委莊瑞雄憂心指出，最高法院早已認定助理費不是薪資，但國民黨現在硬改成薪資，就是替未來貪污發永久免死金牌，甚至連現在偵審中案件都恐將適用。

陳玉珍提出「立法院組織法」修法，將助理費改為「補助費」，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，且如何運用只對選民負政治責任，不受貪污罪或刑法規範，引發爭議。對此，立法院司法及法制委員會今邀請法務部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委鍾佳濱質詢時，詢問立法院若通過「助理費除罪化」修法，對於目前因貪污罪已被起訴、或於法院審理中的立委，是否可免於追訴？對此，洪家原直言：「結論是沒有，因為這不是貪污罪的構成要件改變。」

洪家原進一步說明，刑法第2條規定，「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」目前根據最高法院見解，貪污罪的構成要件並未改變，即便「立法院組織法」有變更，但這是構成要件前提事實的變更，不適用刑法第2條，也不會產生改變的效果。

不過，莊瑞雄有不同見解。他說，最高法院在104年度台上字第3732號判決已明白指出：「議員助理補助費自始即非屬議員實質薪資。」也因為不是薪資，助理費必須用於聘僱助理，虛報名冊或薪資才會構成詐領與貪污。

莊瑞雄對司長的見解表示尊重，但也憂心忡忡。他認為，司法實務之所以能以詐領、侵占等罪名處理助理費案件，是因為助理費被認定為公費，而非立委的個人實質薪資。但，陳玉珍修法版本卻將助理費定性為「立委實質薪資的一部分」，這直接顛覆最高法院既有見解，也改變貪污罪構成要件的前提。

莊瑞雄指出，一旦助理費被視為薪資，立委未來支用助理費時，將可主張是「花自己的收入」，不再屬於公費使用，自然不構成侵占或詐領。同時在免核銷、免檢據的制度下，也不會留下任何可追查的紀錄。結果就是，未來即使出現濫用助理費的情況，也不再具備犯罪構成基礎，檢調無法偵辦，法院無從認定。

莊瑞雄強調，助理費之所以會出現貪污問題，是因為它不是薪資；國民黨現在硬要把它變成薪資，實際效果就是替未來所有濫用公費的人發下一張「永久免死金牌」。「這樣的修法，民進黨不能接受，人民也不會接受。」

