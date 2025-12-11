為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中市中西區藍綠暫無挑戰者 民眾黨部協調許瑞宏回鍋選

    2025/12/11 19:26 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市中西選區3席議員，藍綠目前暫無挑戰者。（記者蘇金鳳攝）

    台中市中西選區應選3席，本屆民進黨2席、國民黨1席；下屆民進黨將提名2席，目前暫無挑戰者，而國民黨只表示現任優先，但上屆國民黨曾提名2席，第二席是否藍白合待觀察。由於民眾黨有意在下屆參選北屯區市議員的中央委員許瑞宏曾參選中西區，是否勸說許再回中西區參選？黨部主委陳清龍表示，是協調的方向之一。

    中西區民進黨現任市議員為江肇國、黃守達，而國民黨則是張彥彤，民進黨已確定提名2席，國民黨則是現任優先。

    雖然民進黨確定提名2席，曾在本屆參加民進黨初選失利的西區昇平里長蕭行凱是否捲土重來？蕭行凱表示，現在參選人都已把競選看板掛上，他並沒有，強調「目前沒有準備」。

    國民黨在本屆中西區只提名1席，但曾在上屆提名2席，當屆代表國民黨參選而落選的前西區公平里長陳駿霖表示，國民黨在下一屆可能還是只提1席，若要提第二席可能是藍白合，因此目前他沒有意願。

    而中西區若有一席是藍白合，目前民眾黨有意參選北屯區議員的許瑞宏，因為曾參加本屆中西區議員失利，面對民眾黨北屯區參選爆炸，是否有可能回到中西區再選一次？民陳清龍則表示，目前正在協調中，讓許瑞宏回中西區參選，也是選項之一。

