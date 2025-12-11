縣市長、涉國安人員等赴中奔喪 內政部擬修法限縮三親等內

移民署署長林宏恩。（資料照）

內政部近日預告「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法修正草案」，未來政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全人員等，申請赴中探親或奔喪親屬親等，由「四親等內」修正為「三親等內」；另也規範未涉及國安的公務員高階主管與警官等赴中要提前7天申請。

移民署長林宏恩今天下午在內政部部務會報會後記者會被問及此事時回應，中共近年在陸港澳地區積極誘拉我國公務員，並且有異常的盤查狀況，基於人身安全，配合管理政策修法。媒體追問，積極誘拉數據為何？他說，近幾年共諜案中都有發生類似案例，移民署手上沒有數據，可能還要再做整理。

內政部表示，鑑於近年中共於大陸地區及香港澳門積極誘拉台灣公務員，同時違法逮捕、羈押、盤查案例不斷累積，公務員赴大陸地區及香港澳門人身安全風險日益升高，為配合強化公務員赴陸管理政策，因此提出修正草案。

許可辦法第6條原先規定，擔任行政職務的政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全、利益或機密業（公）務人員及涉及國家核心關鍵技術業務的人員，符合探視四親等內親屬、從事業務相關活動或會議等5種情況可以申請進入大陸地區。不過，為維護兩岸交流往來安全，並考量親屬關係遠近實際需求，內政部此次修法參考「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第23條規定，就申請探親、探病或奔喪的親屬，其親等由「四親等內」修正為「三親等內」。

此外，草案也修正未涉及國家安全、利益或機密業務之簡任第11職等以上公務員、警監三階以上警察人員與國家安全局、國防部、法務部調查局及其所屬各級機關未具公務員身分之人員申請赴陸時間，由應於預定進入大陸地區當日「2個工作日前」修正為「7個工作日前」，向主管機關申請。

為建立公務員赴陸返台通報表異常情事或申請人赴陸失聯的通報機制，內政部也增訂，各機關（構）知悉返台通報表異常事項或申請人赴陸失聯，應即時通知大陸委員會、法務部、法務部廉政署、法務部調查局、內政部警政署及移民署。

