    政治

    接見以色列國會印太小組主席 林佳龍：台以是相互支持的民主夥伴

    2025/12/11 18:31 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍（右）近日在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal，左）。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右）近日在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal，左）。（外交部提供）

    外交部長林佳龍今（11）日說，近日在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal），歡迎泰勒主席再度訪台，出席首次移師台灣舉辦的「耶路撒冷祈禱早餐會」（Jerusalem Prayer Breakfast）。泰勒主席長期友台，台灣與以色列是互相支持的民主夥伴，期待未來在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動，攜手為建構更安全的世界努力。

    林佳龍今天在社群發文說，台灣和以色列同樣身處充滿挑戰的地緣政治環境，也都非常重視信仰與多元社會的共存，近期雙方在民間交流以及國會關係方面非常密切，除了是彼此互相支持的民主夥伴，更是一起為世界做出貢獻的民主國家。

    林佳龍說明，台灣多年來透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），和理念相近國家分享在公共衛生、民主治理、婦女賦權、數位經濟及災害防救等領域的經驗，成為很重要的多邊合作平台，也鼓勵以國未來適當參與，將合作網絡從印太延伸到中東地區。

    林佳龍指出，泰勒主席長期在以色列國會推動友台行動，也計畫在接下來的國際場合持續為台灣發聲。林佳龍向泰勒表達感謝並指出，近期國經協會將組團訪問以國，期待未來在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動。

    林佳龍強調，在國際局勢動態之際，越是艱困的時刻，越需要團結。台灣會持續和包括以色列在內的民主盟友攜手，為建構更安全的世界努力，為區域繁榮貢獻心力。

