中國海警襲擾模式再出招 海巡署快速反應、強勢驅離

海巡署金馬澎分署偵獲4艘中國海警船以關閉「船舶自動識別系統」方式，編隊侵擾我國金門限制水域。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署表示，今天再度偵獲4艘中國海警以關閉「船舶自動識別系統」方式，編隊侵擾我國金門限制水域，並企圖挑戰我方多點、同時對應的能力；經海巡迅速調派巡防艇前推部署，立刻將中船驅離。

海巡署指出，金馬澎分署第12巡防區上午近9點，偵獲到中國海警「14533」、「14606」、「14529」及「14603」等4艘船隻，關閉「船舶自動識別系統（AIS）」，並以兩兩一組的隊形，分別自烈嶼鄉南方及料羅西南方海域闖入金門限制水域，並同時向東航行執行侵擾；海巡署4艘巡防艇立即向前近迫對應，採取併航監控，阻擋中國海警船深入我國水域。

海巡艇同時透過中、英文無線電廣播，強勢要求中船轉向航離，在我方堅定執法下，中國海警船於10點50分左右駛離金門限制水域。

海巡署強調，中國海警此次侵擾行為，有別於前次分別從金門料羅東方及烈嶼西南方侵入並相對航行的模式，改採不同航入點、同時向東航行，顯見其持續在侵擾模式上進行調整，不斷挑戰我方偵蒐及應對極限的意圖。

海巡署表示，將持續全天候維持高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握海上動態，全力捍衛國家主權及確保海域安全。

海巡署金馬澎分署偵獲中國海警船編隊侵擾金門限制水域，海巡立刻調派巡防艇前推部署。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署偵獲中國海警船編隊侵擾金門限制水域，海巡透過中、英文廣播，要求中船轉向駛離。（金門海巡隊提供）

