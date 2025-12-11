民調禁令倒數計時！民進黨彰縣長初選4強大拚場 全喊唯一支持

彰化市長林世賢用科技造勢，聚焦經濟翻轉，力拚明年彰化縣長獲得提名。（記者張聰秋攝）

拚了！民進黨彰化縣長提名類初選即將進入關鍵時刻，15日至18日將從其中一天進行電話民調，選對會要求明（12）天起全面停止廣告，禁令前夕，今（11日）天4位參選人無不卯足全力衝刺，選舉宣傳車穿梭大街小巷，地方瀰漫濃厚選戰味，4人各藉由造勢與文宣，懇請鄉親接到電話民調，無論怎麼問，都請回答「唯一支持」，競爭激烈。

立委黃秀芳拚初選不忘做公益，牽線台灣生技磐石會，今天捐贈26部動力式牽引機予全縣關懷據點，展現對進入「超高齡」彰化縣銀髮族的關懷。她主張長輩就是寶貝，承諾未來將推動更便捷的交通系統，並爭取復康巴士量能，同時推動修法比照兒虐，針對疑似虐老個案在24小時內訪視調查，完善社會安全網。

同樣積極衝刺的立委陳素月，則以「會做事的縣長」為訴求，強調自己從基層服務做起，具備中央經驗、資源與專業。連日來，鎖定社區與傳統產業聚落，密集舉行座談、拜訪宮廟，強調自己長年深耕地方、熟悉縣政脈絡，是最能接續縣府施政的人選。

現任彰化市長林世賢則用科技造勢，聚焦經濟翻轉，他將於本週日（14日）舉辦「世賢彰化勝利團結大會」，作為民調前的大型造勢活動。除了聚焦「讓彰化更好、經濟第一」的施政理念外，他更將神秘嘉賓鎖定為台灣自製第一部「機器人」及「科技無人機」，現場舉辦無人機足球，藉由科技亮點吸引目光。

另一位參選人、前彰化市長邱建富今公布「五吉幸福」政策，涵蓋長者照顧、育兒支持、青年發展等五大方向，目標打造全齡友善彰化。在長者福利方面，他承諾老人健保免費，並將長青幸福卡點數從1000點加倍至2000點。鼓勵生育中央補助10萬元外，彰化再加碼10萬元，總計20萬元，「童萌卡」發放年齡延長到6歲，點數提高到1萬2000點。

立委陳素月以「會做事的縣長」為訴求，強調自己從基層服務做起，具備中央經驗、資源與專業。（擷取陳素月臉書）

立委黃秀芳拚初選不忘做公益，牽線台灣生技磐石會，今天捐贈26部動力式牽引機予全縣關懷據點。（黃秀芳服務團隊提供）

前彰化市長邱建富（中）今在社區宣布其「五吉幸福」政策，涵蓋長者照顧、育兒支持、青年發展等五大方向。（邱建富辦公室提供）

