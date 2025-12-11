陸委會民調：82.6％台灣民眾不支持「一國兩制」

陸委會今日公布最新民調，82.6%台灣民眾不贊成中共「一國兩制」主張。（資料照）

陸委會今日公布最新民調，82.6%台灣民眾不贊成中共「一國兩制」主張；73.1%民眾不認同中共提出台灣只能在「一個中國原則」下，以「中國台北」名義參與APEC活動。

陸委會發言人梁文傑表示，本次民調有幾個重點，一、7成6民眾贊成中華民國與中華人民共和國互不隸屬；二、有8成4民眾支持台灣的未來要由台灣2300萬人民決定；三、近8成3民眾不贊成中共「一國兩制」主張。

梁文傑指出，四、7成7民眾不認同中共以「從事分裂國家活動」為由，通緝我部分國人的做法。五、7成3以上民眾不認同中共提出台灣只能在「一中原則」下，以「中國台北」名義參與APEC活動。六、8成5左右民眾支持政府主張「廣義維持現狀」。

陸委會民調顯示，不贊成中共「一國兩制」主張，比例高達82.6%；54.0%民眾支持賴總統提出未來8年將投入1.25兆經費，建立「台灣之盾」等整體防衛系統。

另外，75.8%民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，反映台灣主流民意支持政府兩岸政策立場。在長期調查題目方面，調查顯示，85.1%民眾支持政府主張「廣義維持現狀」；民眾認為中共近期對我不友善升高，有69.6%認為中共對台灣政府不友善，另有52.9%認為中共對台灣人民不友善。

陸委會強調，中共近年持續加大對台文攻武嚇、外交打壓及法律戰等複合性施壓，且不願正視中華民國存在的客觀事實，以僵化的政治思維處理兩岸事務。當前兩岸關係癥結在體制之爭，民主與專制不能相融，本會長期民調顯示台灣主流民意堅拒「一國兩制」。

陸委會指出，呼籲對岸務實面對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的現實，及台灣人民對自由民主的堅持，與我民選合法政府透過不設前提的溝通對話，化解分歧。政府將持續積極落實「守護民主台灣國家安全行動方案」，加強建構民主防禦機制、國防戰力，捍衛國家主權與安全。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，今年12月4日至8日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1098份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。

