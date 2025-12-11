為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國台辦嗆台灣GDP不如中國！梁文傑：人均GDP還是遠勝中國

    2025/12/11 17:35 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    賴清德總統日前表示，台灣今年經濟成長率達7.37%，「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」。中國國台辦昨回嗆，今年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，「真不知賴清德哪裡來的自信」。陸委會發言人梁文傑今表示，台灣人均GDP已3萬8000美元了，以人均來講，台灣還是遠勝中國。

    總統日前接受《紐約時報》訪問時談及，中國目前經濟非常不好，希望中國國家主席習近平該考慮的不是如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好。台灣今年經濟成長率達7.37%，「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」

    國台辦發言人陳斌華則嗆聲說，今年以來，中國主要經濟指標表現良好。前3季度，中國GDP超過101.5兆元，較去年同期成長5.2%，增量約4兆元人民幣，3個季度的成長量就達到台灣經濟總量8成以上。「今年全年台灣GDP不如大陸許多省，真是不知賴清德哪裡來的自信」。

    陳斌華更指控，賴清德為了「倚外謀獨」，違背經濟規律強推兩岸「脫鉤斷鏈」，罔顧台灣優勢產業被外人強行掏空，漠視台灣傳統產業面臨嚴重困境，極力向外部勢力獻媚輸誠，只會更加賣台害台。

    對此，梁文傑今天在陸委會記者會表示，因為中國經濟發展的關係，人口比我們多太多，幾乎沒有哪一個省的人口是比台灣少的，所以在一些經濟比較發達的省份，它的總GDP量是超過台灣的，譬如江蘇、廣東，廣東是第1名。

    不過，梁文傑說，以整個中國來講，人均GDP大概1萬3800美元左右，台灣人均GDP已經到3萬8000美元了。以人均來講，台灣還是遠勝中國，以省份來講，差距可能就更大了。

    梁文傑舉例，以廣東來說，廣東的GDP是台灣的兩倍，但是它的人均GDP只有1萬5000美元，跟我們還是有相當大的距離。中國是一個發展比較不平均的地方，所以李克強（前國務院總理）才會說，有6億中國人月收入只有1000塊人民幣。以總量來講，台灣當然是比不上中國大陸，但是拿人均及貧富差距的程度來說，台灣表現還是比較好的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播