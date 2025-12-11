為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯陣營質疑硬碟檔案恐遭竄改 檢駁：聲押庭曾提示「工作簿」證據

    2025/12/11 17:36 記者張文川／台北報導
    台北地方法院審理京華城等弊案，柯文哲的律師蕭奕弘（右）主張，無法排除證據遭污染、竄改。（資料照）

    台北地方法院審理京華城等弊案，柯文哲的律師蕭奕弘（右）主張，無法排除證據遭污染、竄改。（資料照）

    台北地方法院審理京華城等弊案，今天進行提示證據程序，下午提示重頭戲、在柯文哲住處搜索查扣的「A1-37」隨身硬碟，柯文哲的律師蕭奕弘主張，檢方蒐證、存證過程違反數位證據保全程序，且自查扣起至製作映像檔之間有12天空窗期，期間還外洩部分內容給媒體，無法排除證據遭污染、竄改，應無證據能力；檢察官反駁指出，硬碟內的「工作簿」證據在聲押庭時就有提示過，柯和律師不會不知道。

    蕭奕弘主張，數位證據易於修改，查扣後應嚴守規定予以封緘、計算雜湊值，交接過程應全程錄影，確保未遭竄改，才具備證據能力，但「A1-37」硬碟去年8月30日被扣押，直到9月11日才送警政署製作映像檔，中間的12天空窗期間，9月6日就有傳媒、電視台揭露「小沈-1500」的部分內容，顯見硬碟內的資訊在封緘前已被接觸、讀取、外洩。

    蕭指出，該硬碟的監管過程沒有任何交接紀錄、交接過程也沒錄影，檔案內容有可能遭增刪、竄改，檢方處理證據違反保全程序，應排除當做證據使用；且就「工作簿」檔案表格記載而言，也與事實不符，例如會計師范有偉、富邦金控董事長蔡明興、力積電創辦人黃崇仁皆已否認。

    威京集團主席沈慶京的律師徐履冰指出，檢廉對於搜獲隨身硬碟的出處不同，究竟是柯的臥室還兒子臥室莫衷一是，法官當庭勘驗隨身硬碟實體時，也顯見沒有任何封緘跡象，無法排除檔案內容遭污染或竄改的可能性，沒有證據能力。

    蒞庭檢察官廖彥鈞回應，該隨身硬碟是在去年8月30日搜索時發現，檢方聲押柯文哲的羈押庭內也曾提示過工作簿證據，律師也在場，原件證據與事後製作的映像檔無關，硬碟證據具備證據能力。

