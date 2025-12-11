花縣藍議員護航縣府稱「編5億優先給災民」張峻：國民黨就是這樣沉淪

花蓮縣議會今天開臨時會，開議前有將近400名光復災區鄉親遞交陳情書，提出5大訴求希望議會幫忙監督縣政府。（記者花孟璟攝）

馬太鞍堰塞湖溢流洪災迄今已過70天，但花蓮縣明年度總預算卻沒有編光復鄉重建經費，上月被縣議會要求補充修正後重送，花蓮縣議會今第18次臨時會開議，仍未收到縣府新版預算書，現場藍營議員則透過臨時動議護航，還扯縣府「有編5億元災區優先用」被批胡說八道，由於災民在樓上旁聽，議長張峻直接喊話：「鄉親看好了，國民黨就是這樣沉淪」！現場吵成一團，讓旁聽災民看傻。

花蓮縣議會今天召開本屆第18次臨時會，進行一讀會程序，本來今天應審縣府送來的新版本預算，因為縣府上月送議會定期大會審查的115年度總預算，竟沒有編列光復鄉災區重建經費，被縣議會要求修正後重送，但昨天臨時會的程序委員會縣府未送修正版預算書，因而未排入今天會議，後因台下吵鬧不休無法繼續議程，議長直接宣布散會。

請繼續往下閱讀...

過程中，國民黨議員李正文透過臨時動議，要縣府送預算書給議會，議長張峻氣得說「昨天程序會假的嗎？國民黨的副議長等2名委員都在耶」！附議就是「同意縣預算不編列我們光復鄉災區預算」，但議長說法馬上激怒藍營議員「沒有說不編」，現場開始大吵！

包括議員吳建志、吳東昇指責議長沒有照議事規則走，議長張峻怒嗆「不要護航縣府預算」，更向二樓旁聽席上的災民喊話「各位鄉親，你們都看在眼裡了，今天國民黨就是這樣沉淪」！張峻更衝下台找吳建志理論，場面火爆！災區原住民議員蔡依靜則氣罵「沒編列光復重建預算是要怎麼審總預算，你們不要太過分」！議員楊華美痛批：「你們為了保護徐榛蔚、維護傅崐萁來護航，樓上旁聽的光復鄉親作何感想」！

此時議員吳東昇突然衝上主席台「縣府有編5億元給災區優先使用」，但實際上5億並非編給災區的預算。縣議會財政委員會召集人黃馨解釋，所謂5億元是「縣府增益鄉鎮財源」科目，因花蓮縣已從財政五級縣市提高為財政四級，鄉鎮公所爭取中央補助建設，地方自籌款需增加，因此議會財政小組要求縣府編預算補助鄉鎮公所，結果縣府竟拿這筆錢綁樁「當耶誕老公公」，錢只給縣長疼愛的鄉鎮長、透過地方建設座談給村里長，質疑護航議員胡說八道！

「二樓旁聽席有災民」！無黨籍縣議員楊華美怒批，國民黨再護航徐榛蔚，會讓災民做何感想？（記者花孟璟攝）

花蓮縣府明年總預算沒有編災區經費，國民黨議員卻搶著護航，縣議員蔡依靜痛批「太過分」！（記者花孟璟攝）

為了護航縣府明年總預算，國民黨議員吳建志（左一）、吳東昇（左二）與議長張峻（右二）、民進黨議員胡仁順（右一）雙方對嗆。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法