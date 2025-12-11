國台辦發言人「跳針結巴」被台媒問倒！梁文傑酸：聽君一席話、還是一席話

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中國國台辦發言人陳斌華昨日抨擊台灣禁止小紅書1年是「反民主」，台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」陳斌華一度恍神、問A答B、支吾其詞；陸委會副主委梁文傑今天大酸說，吞吞吐吐講不出話來，「聽君一席話、還是一席話！」

對於小紅書被禁一事，陳斌華原本在國台辦記者會上振振有詞表示，「從封鎖中國購物平台、影音平台，再到封鎖中國社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的『民禁擋』」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可。

不料，台灣《中央社》記者詢問，「您剛剛評論台灣因資安、詐騙為由禁止小紅書是『反民主』，那我想問，中國方面一般民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台，你怎麼看？許多中國機構開始在臉書等平台設立帳號，中國方面有考慮讓一般民眾使用臉書嗎？」

陳斌華不斷結巴、鬼打牆表示，「民進黨當局所用的理由在島內根本難以服眾，民進黨當局的做法遭到了島內各界的強烈反對，我們支持⋯在依法依規的情況下使用各類平台」。

對於國台辦稱禁用小紅書在島內難以服眾，梁文傑在陸委會例行記者會強調，這次小紅書的處置，內政部和警政署是針對打詐所做的處置，跟兩岸政策、兩岸關係是沒有關係的。

梁文傑指出，這個問題很簡單，在國內幾個很大市佔率的平台，例如Meta、GOOGLE、LINE，當發生詐騙案時，台灣警方是找得到對象，知道找Meta哪個單位去下架或刪除詐騙訊息，要開罰時也知道罰款該寄給誰。

梁文傑談及，META、GOOGLE、LINE都有遵循打詐條例規定，但是小紅書沒有，所以警方處理小紅書的詐騙案時不知道要找誰。根據警政署提供的數據，去年1月至今年11月涉及小紅書的詐騙案有1706件，完全沒有辦法跟小紅書溝通並要求小紅書配合，對於這種情況政府機關應該要做出處置，這件事不是針對哪一個國家的APP。

梁文傑批評，對岸一直要把這件事講成是刻意製造訊息繭房、不讓台灣人了解大陸真相。大家有看到昨天的記者會，當國台辦發言人被問到怎麼不開放臉書就吞吞吐吐講不出話來，「聽君一席話、還是一席話，講半天！」

他強調，這件事跟兩岸無關，就是純粹針對打詐的處置，希望國人能夠支持政府的作為。

