為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    嘉義縣第6個鄉鎮加碼發現金！新港鄉農曆春節前發放每人3000元

    2025/12/11 16:25 記者王善嬿／嘉義報導
    新港鄉長葉孟龍。（擷取自新港鄉公所臉書）

    新港鄉長葉孟龍。（擷取自新港鄉公所臉書）

    中央普發1萬元現金加碼效應擴大，嘉義縣新港鄉公所今向鄉民代表會提出「因應國際經濟情勢變化促進地方發展自治條例草案」，經鄉代會三讀通過，以及經大會同意振興經濟金預算先行墊付，規劃明年2月7日起、農曆春節前，普發鄉民每人3000元，相關作業流程及發放條件，待公所與鄉代會討論決定，擇日公告。

    嘉義縣鄉代會主席洪鴻然今下午在臉書上傳「振興經濟金」紅包照片，並貼文「振興經濟金3000元，代表會全數通過」。

    鄉長葉孟龍說，鄉代會在10月14日第22屆第6次定期會通過臨時動議案，建議公所普發振興經濟金。公所配合鄉代會提案，今天鄉代會臨時會中，提出「因應國際經濟情勢變化促進地方發展自治條例草案」，獲大會審議通過，此外，大會也同意辦理振興經濟金預算8900萬元先行墊付，明年初再由公所提出追加預算案送鄉代會臨時會審議。

    葉孟龍表示，此次普發振興經濟金的規劃，是採納鄉代會建議，在不影響新港鄉財政及建設發展情況下，因應全球及國際經濟情勢快速變動，為強化鄉內產業結構韌性、提升地方產業競爭力，推動新港鄉成為宜居、宜業、宜遊的永續發展城鄉，並促進地方經濟活絡、提升居民生活品質；新港鄉目前約2萬9000餘人，規劃2月7日起每人發放振興經濟金3000元，預估總經費約8900萬元。

    新港鄉代會通過自治條例草案及同意先行墊付振興經濟金經費。（擷取自洪鴻然臉書）

    新港鄉代會通過自治條例草案及同意先行墊付振興經濟金經費。（擷取自洪鴻然臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播