嘉義縣第6個鄉鎮加碼發現金！新港鄉農曆春節前發放每人3000元

新港鄉長葉孟龍。（擷取自新港鄉公所臉書）

中央普發1萬元現金加碼效應擴大，嘉義縣新港鄉公所今向鄉民代表會提出「因應國際經濟情勢變化促進地方發展自治條例草案」，經鄉代會三讀通過，以及經大會同意振興經濟金預算先行墊付，規劃明年2月7日起、農曆春節前，普發鄉民每人3000元，相關作業流程及發放條件，待公所與鄉代會討論決定，擇日公告。

嘉義縣鄉代會主席洪鴻然今下午在臉書上傳「振興經濟金」紅包照片，並貼文「振興經濟金3000元，代表會全數通過」。

鄉長葉孟龍說，鄉代會在10月14日第22屆第6次定期會通過臨時動議案，建議公所普發振興經濟金。公所配合鄉代會提案，今天鄉代會臨時會中，提出「因應國際經濟情勢變化促進地方發展自治條例草案」，獲大會審議通過，此外，大會也同意辦理振興經濟金預算8900萬元先行墊付，明年初再由公所提出追加預算案送鄉代會臨時會審議。

葉孟龍表示，此次普發振興經濟金的規劃，是採納鄉代會建議，在不影響新港鄉財政及建設發展情況下，因應全球及國際經濟情勢快速變動，為強化鄉內產業結構韌性、提升地方產業競爭力，推動新港鄉成為宜居、宜業、宜遊的永續發展城鄉，並促進地方經濟活絡、提升居民生活品質；新港鄉目前約2萬9000餘人，規劃2月7日起每人發放振興經濟金3000元，預估總經費約8900萬元。

新港鄉代會通過自治條例草案及同意先行墊付振興經濟金經費。（擷取自洪鴻然臉書）

