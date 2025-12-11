停砍年改法案明三讀 全教總提「支持停降替代率」3主張

停砍年改法案明將三讀，全教總今提3主張，呼籲朝野全體立法委員，應正視年金改革遺留之制度不公。（資料照）

立法院院會即將於明日表決「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正草案，全教總今提出包括「支持停降替代率，保障退休公教人員權益」、「落實公平正義，下階段修法應返還年資補償金」、「要求朝野委員監督政府履行撥補承諾，以確保基金永續」3項主張，呼籲朝野全體立法委員，應正視年金改革遺留之制度不公。

此次修法提案停止原持續調降公教人員退休所得替代率之規定，全教總理事長侯俊良對此表示肯定與支持，同時強調，停降替代率是保障公教人員基本退休生活、穩定公職人力與教育現場的重要一步，呼籲朝野黨團儘快完成修法。

侯俊良提到，「年資補償金」為民國84至85年間，軍公教退休制度由恩給制改為儲金制之配套措施，當年立法院制定「年資補償金」制度，是屬橫跨新舊制且舊制年資未滿15年之軍公教人員法定權利。侯俊良認為，補償金之經費由政府編列預算支應，與退撫基金財務無涉，且屬法定權利，年金改革竟將與退撫基金無關之「年資補償金」取消，形同政府毀棄法律承諾。

而為維護公教人員合法權益，全教總已提出返還公教年資補償金之修法版本，呼籲朝野委員摒除成見，正視補償金立法沿革，於下會期將返還公教年資補償金列為優先推動法案，以落實公平正義。

全教總另指出，停止調降替代率僅是檢討年改的第一步，政府必須同步負起雇主責任，依法編列預算撥補退撫基金，籲請朝野委員積極監督政府採取對財務最有利、公教合計共需3370億元的「10年撥補方案」，而非總支出更高、延長不確定性且金額達4120億元的20年方案。

侯俊良也向立法院全體委員喊話，應積極督促行政部門，制定具體且足額的撥補時程，以實際行動維護基金永續，保障所有在職與退休人員之權益。

