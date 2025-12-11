遭罵「台北黨」 吳皇昇拜訪江和樹在臉書PO「大樹帶小草」

吳皇昇（右）到台中市議會拜會江和樹（左）。（吳皇昇提供）

台中市北屯區議員民眾黨參選者眾，前研考會主委吳皇昇日前遭同黨議員江和樹質疑「台北黨」思考模式，吳皇昇今天到市議會拜訪江和樹，隨後在臉書POPO文「大樹帶小草，紮根台中」，說江和樹是他學習的標竿；江和樹則說，吳皇昇是人才，有論述能力，是民眾黨所需的人才，只要黨提名他都支持，要朝成立議會黨團來努力。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍說，目前北屯區有3人表態有意願參選，會盡力協調。

江和樹日前批評吳皇昇是「台北黨」，遭外界質疑樹因支持另一位參選人邱于珊，而不滿吳皇昇的言行。吳皇昇今天上午到議會拜會江和樹，兩人聊了2個小時，吳皇昇說，江和樹是前輩，問政犀利，因此，今天特別向江和樹請益，自己也是小草，因此在臉書PO文「大樹帶小草」。

江和樹說，他並沒有不滿吳皇昇，而是希望不要帶著台北的眼光來看中南部，他認為，吳皇昇是人才，具有論述能力，是民眾黨需要的人才，未來只是要黨提名的，他都支持，目前就是要在2026至少選上3位民眾黨議員，能成立黨團。

陳清龍說，3位擬參選人都想跟主席黃國昌與前主席柯文哲合照掛看板，會努力協調。

