    仿效美國政府關門施壓在野黨？ 行政院回應了

    2025/12/11 13:50 記者鍾麗華／台北報導
    財劃法爭議，讓明年度中央政府總預算無法付委審查，雖然明年度中央政府總預算可依今年的8成預算執行，運作不會受到影響，被問到行政院是否會像美國政府一樣關門，藉此向在野黨施壓，讓民眾了解財劃法與總預算被卡的影響，行政院發言人李慧芝今（11）日在院會後記者會表示，美國政府跟台灣政府的制度不一樣。

    李慧芝強調，美國政府與台灣政府制度不一樣，美國行政部門如未經預算授權的話，沒有辦法支出。而我國按照預算法，在預算無法在法定期限內完成審議狀況下，是可以動支前年度必要經費。但我們也還是要呼籲立法院，儘速審議明年度中央政府總預算及院版的財劃法，這才是讓國家財政長治久安的方法。

    對總預算沒有通過會造成什麼影響，李慧芝說，目前還在持續盤整中，包括4年1000億元治水預算、整體新興計畫都是會受到影響，而減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育宅、0到6歲國家養2.0等，這些都是政策亮點，希望明年可以順利接續展開。

    李慧芝說，今天是12月11日，距離年度結算只剩下20天，總預算已經送到立法院4個月了，希望立法院儘速審議，才能讓國家發展跟公共建設可以持續接軌。

    對於財劃法是否「副署、公布但不執行」，最近引起討論，李慧芝重申，政府一貫立場就是要維護憲法，如果要執行會造成公務員違反公債法的再修惡版的財劃法，會造成政府違法，造成政府違法的財劃法，我們無法執行。「行政院與財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲」。

