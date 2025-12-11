徐榛蔚依舊神隱！300人花蓮縣府前痛斥：有錢放煙火、沒錢救災民

光復災民代表將五大訴求遞交給副縣長顏新章，徐榛蔚本人神隱。（記者花孟璟攝）

花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流造成光復鄉重災至今超過70天，但光復鄉佛祖街仍有大量土石未清，縣府明年度沒有編列災區重建預算！超過300位光復鄉災民今天包遊覽車到花蓮縣議會陳情，議長張峻一出來馬上鞠躬向災民道歉，強調「會更努力爭取」，隨後災民轉進縣府門口怒吼「縣長出來」、「有錢放煙火、沒錢救災民｣，縣長徐榛蔚卻選擇神隱，最後副縣長顏新章接下陳情書，強調「會重視災民權益」。

花蓮縣議會今天上午舉行第18次臨時會，包括光復鄉鄉民代表會、全體14名村長、6位部落頭目及鳳林鎮的里長等人率300多位災民搭13部遊覽車，上午先到花蓮縣議會前陳情遞交陳情書，提出5大訴求，包括要求縣府重建不能只靠中央，應在年度總預算編列「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建」的預算科目及經費、成立花蓮災後復原重建委員會且應該有災民固定席次、到災區各村開說明會詳細告知風險、縣府及中央應每個月聯合舉辦重建說明會說明進度、縣府在光復鄉的重建中心應成立任務編組並逐戶訪查災情及因應方案！

「在這裡先說聲對不起！」出身光復災區的張峻一出面就跟災民鞠躬，他批評，洪災至今2個多月，沒有看到徐榛蔚向鄉親道歉，商家器具、農民損失無從理賠、投訴無門，徐榛蔚卻選擇躲起來不面對民意。

陳情的鄉民、頭目們除了到議會旁聽，抗議群眾更手持「有錢大撒幣、沒錢救災民」白布條，還有貨車及小怪手和災區佛祖街的泥土全送至花蓮縣府大門口，現場部落青年吶喊「縣長出來」、「徐榛蔚出來」、「縣長出來面對災民」、「徐榛蔚妳要讓長輩老人家、頭目等到什麼時候」？光復災區的村長更輪番砲轟縣府「有錢放煙火、有錢辦活動」卻沒有編列縣預算科目重建，但縣府門口被警方團團圍住！

長輩災民在烈日下站了許久，最後才由副縣長顏新章與多位縣府官員出來，顏新章現場回應「絕對會依規定辦理，爭取最大的補助」，但災民仍相當不滿，要求縣府不能只有嘴巴講，必須編列縣預算。光復鄉代表會主席廖翊鈞說，光復鄉現在好像處於孤島，每天經過都看到流淚，縣府到現在都沒有來關心關愛過，鄉親情何以堪，請縣府一定要編列預算，如果訴求得不到回應，災民一定會有第二次、第三次抗爭。

來自光復鄉、鳳林鎮超過三百災民從縣議會徒步到花蓮縣政府，抗議縣府明年總預算沒有編列光復鄉重建預算相關科目。（記者花孟璟攝）

光復鄉災民怒吼「縣長妳要讓長輩站到什麼時候」！（記者花孟璟攝）

光復鄉災民開著貨車將佛祖街的泥土送到花蓮縣政府前。（記者花孟璟攝）

馬太鞍堰塞湖災民包圍花蓮縣府，怒嗆「縣長出來面對」。（記者花孟璟攝）

