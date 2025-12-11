鼓勵青年參與百億海外圓夢計畫 賴清德：你們能追夢讓我夢想實現

總統賴清德11日出席「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會。（記者劉信德攝）

總統賴清德重要青年政見「青年百億海外圓夢計畫」今舉行首屆成果展，賴清德受邀到現場參觀，他致詞表示，政策構想源起不老騎士的故事，感謝教育部團隊妥善規劃與檢討，有更多青年能追夢，「讓我夢想實現」，盼更多青年、家長、教師來參觀，鼓勵孩子有機會追夢。

賴清德表示，看到每位發表成果的青年帶著笑容、表現自信，很佩服勇氣及認真學習的精神，看到豐碩成果也「以你們為榮」。此計畫源起於多年前看到「不老騎士」的故事，自己也思考年輕時是否有想做但沒做的事情，認為應該很多人有同樣遭遇，所以列為競選總統的政見。

對於計畫能夠順利上路且展現成果，賴清德提到，感謝教育部長鄭英耀、前次長葉丙成、教育部同仁的妥善規劃，以及一次又一次的檢討，如今看到成果，也算實現了自己的夢想，「你們追夢，讓我的夢想實現，我們都是築夢仔」，獲得熱烈掌聲。

賴清德也特別肯定鄭英耀所率團隊，不是把這筆錢花完就算了，除了妥善規劃，讓每個年輕人有想法就有機會逐夢，把舞台搭好，同時也會負責任地檢討，呈現年輕人逐夢的過程。

賴清德說，希望年輕人來看，人家如何經由想法，變追夢計畫，善用政府舞台築夢踏實；也希望家長來看，今日年輕人已經不同，你的孩子一定也可以，鼓勵他們逐夢；此外希望學校老師也來看，老師最了解孩子想法、長處、興趣、能往哪個方向發展，把看到的心得提供給孩子，讓他們有機會踏上築夢之旅。

今天成果展開幕由一群年輕女孩帶來在韓國所學習的K-POP舞蹈，這讓賴清德直呼「充滿自信，令人非常振奮，可能會有下個周子瑜」。另有一個團隊到義大利學習新菜色，在現場展示，也讓賴清德大讚「菜色非常棒」，心想「現在就能吃嗎？」，幽默發言引起哄堂大笑。

賴清德指出，教育部很貼心地特別分析，今年1463位築夢青年背景、區域分布，發現都會與城鄉不夠平衡，特別明年匡列30個計畫，有300個青年要給弱勢、偏鄉、原住民、特殊家庭的孩子，這是非常棒的精神。盼計畫能持續多聽年輕人意見，滾動檢討，更貼近青年需要，讓他們專長有所發揮。

總統賴清德（中）11日出席「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會，並聽取青年簡報，介紹在國際舞台的成長與收穫。（記者劉信德攝）

