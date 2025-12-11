為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    周萬來請假避答助理費除罪化 民進黨團：韓國瑜淪共犯結構

    2025/12/11 11:04 記者陳政宇／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，立法院司法及法制委員會今（11日）邀立法院秘書長周萬來報告並備質詢，但因立法院長韓國瑜同時召集朝野協商，周遂向委員會請假未到。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱批評，國民黨為貪污除罪使出殺手鐧，而立法院在韓國瑜領導下已成為共犯結構。

    助理費修法點燃朝野攻防戰，鍾佳濱受訪指出，從一連串的蛛絲馬跡看起來，這應該是國民黨最高層下達的指令，由國民黨副主席、秘書長李乾龍協調、與國民黨立委溝通；儘管國民黨立委也知道，將立法院公費助理的薪資貪污私用，絕對是社會所不容許的。

    鍾佳濱說，私下有人表示意見，但李乾龍說「黨扛起來了，大家就沒事了」，這就是要再度使出逕付二讀、沒收討論、包裹協商、黑箱表決，等到已經造成事實；誠如立委王義川稍早質詢提問，若陳玉珍的修法通過，通通變成立委的小金庫，變成是統籌運用、不用檢據核銷，立法院會怎麼做？立法院則答覆依法執行，撥款到立委帳戶裡面。

    鍾佳濱批評，立法院議事機構在韓國瑜領導之下，已經成為共犯結構，只要國民黨和民眾黨講好，挾國會多數逕付二讀通過修法，這些包庇貪污、掩護自肥的法案，就可以逕為執行，這已經是昭然若揭。

    鍾佳濱強調，陳玉珍的提案不是為了她個人，而是為了國民黨、及其黨內其他受到貪污起訴的立委，為了要脫罪、除罪所使出的殺手鐧；但這種殺手鐧是沒有用的，包庇自肥的罵名一定是為社會所共知，民進黨團堅決反對劣質修法。

