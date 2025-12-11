為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院秘書長周萬來請假未到 綠委批藍白為自肥提案狼狽為奸

    2025/12/11 09:58 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    立法院司法及法制委員會今邀請法務部、審計部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。另將審查「立法院公費助理任用法草案」。對於立法院秘書長周萬來請假未到，民進黨立委林楚茵痛批，藍白為了替自肥提案築牆，竟聯手提議召開黨團協商，還硬是提前到今天早上9點，根本就是刻意讓周萬來躲起來

    「黨團協商不只變成過場雞肋，更淪為藍白自肥法案遮羞布！」林楚茵表示，國民黨立委陳玉珍提案修法，要把助理收入變成立委小金庫，司法委員會原本安排專案報告，也排入公費助理制度化修法，「結果咧？周萬來依然是周不來！」

    林楚茵說，原因很清楚，藍白為了替自肥提案築牆，竟聯手提議召開黨團協商，還硬是提前到今天早上9點。「看看這個協商時間，同一刻司法委員會、教育及文化委員會也在開會，這算什麼協商？根本就是刻意讓周萬來躲起來，不用對陳玉珍的自肥提案回答任何問題！」

    林楚茵批評，藍白這段時間，一邊逕付二讀親中、亂台爭議法案，一邊把黨團協商搞成過場雞肋，現在甚至把協商當成遮羞布，讓自肥提案有地方躲，迴避公民監督。「藍白狼狽為奸、互相掩護，搞爛台灣國會，套句他們最愛講的，臭不可聞！」

    民進黨立委許智傑今於委員會進行提案說明時，也質疑「今天周萬來秘書長怎麼沒有來？審法案他應該要到，公開譴責為什麼不敢來？」並批評藍營所提草案不是國會改革，而是國會沉淪。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播