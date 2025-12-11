立院秘書長周萬來請假未到 綠委批藍白為自肥提案狼狽為奸

民進黨立委林楚茵。（資料照）

立法院司法及法制委員會今邀請法務部、審計部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。另將審查「立法院公費助理任用法草案」。對於立法院秘書長周萬來請假未到，民進黨立委林楚茵痛批，藍白為了替自肥提案築牆，竟聯手提議召開黨團協商，還硬是提前到今天早上9點，根本就是刻意讓周萬來躲起來

「黨團協商不只變成過場雞肋，更淪為藍白自肥法案遮羞布！」林楚茵表示，國民黨立委陳玉珍提案修法，要把助理收入變成立委小金庫，司法委員會原本安排專案報告，也排入公費助理制度化修法，「結果咧？周萬來依然是周不來！」

林楚茵說，原因很清楚，藍白為了替自肥提案築牆，竟聯手提議召開黨團協商，還硬是提前到今天早上9點。「看看這個協商時間，同一刻司法委員會、教育及文化委員會也在開會，這算什麼協商？根本就是刻意讓周萬來躲起來，不用對陳玉珍的自肥提案回答任何問題！」

林楚茵批評，藍白這段時間，一邊逕付二讀親中、亂台爭議法案，一邊把黨團協商搞成過場雞肋，現在甚至把協商當成遮羞布，讓自肥提案有地方躲，迴避公民監督。「藍白狼狽為奸、互相掩護，搞爛台灣國會，套句他們最愛講的，臭不可聞！」

民進黨立委許智傑今於委員會進行提案說明時，也質疑「今天周萬來秘書長怎麼沒有來？審法案他應該要到，公開譴責為什麼不敢來？」並批評藍營所提草案不是國會改革，而是國會沉淪。

