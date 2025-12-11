美媒報導美國新型態戰爭準備遠不及中國？ 葉耀元：重點是台灣強化抵抗解放軍能力

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任葉耀元。（資料照）

美國最新國家安全戰略（NSS）雖強調以嚇阻防止台海衝突，但《紐約時報》卻引述美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，美國在新型態戰爭準備遠不及中國。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，這篇文章太過悲觀，並且對於解放軍的實力過度的樂觀，重點是，不管美國到底能不能保護台灣，我們都應該要強化抵抗解放軍的能力。

葉耀元在臉書PO文表示，他看完紐約時報的原文之後，抓幾個核心重點來回覆紐時，這篇紐約時報的「報導」標題是「Overwatch: Why the U.S. Military Needs to Reinvent Itself」。問題是，這一篇根本就不是「報導」，是紐約時報編輯室寫的「評論」。講白了，這就是一篇代表紐約時報的「社論」，與所謂的報導是有差別的。

講一個更簡單的問題，美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）是一份「機密文件」，請問為什麼紐約時報可以洩漏機密文件內部的內容呢？

葉耀元分析，還有另一個問題：兵推結果的勝利與失敗，有一個核心的前提，就是美國在跟中國作戰的時候願意投入多少人力物力，以及美國在這場戰爭中所預期的「勝利」到底是什麼（這通常跟美國願意承擔多少損失有關）。如果美國是預設要以極低的損傷跟有限的資源來跟中國對抗，則其結果可想而知。但如果美國願意承擔損失，而且核心任務只有一個，就是不讓中國拿下台灣（假設核子武器不會被使用），則兩年前華府智庫的模擬結果是美國損失一個航空母艦戰鬥群，但會「拆了」中國的空軍跟海軍。

葉耀元指出，最後一個問題，這篇文章強調中國有能力可以在美軍介入台海戰爭之前直接癱瘓美軍。如報導所述：「如今大陸已有足夠飛彈庫存，能在美國大量先進武器接近台灣前就摧毀它們。大陸現已有900枚射程範圍涵蓋第一島鏈的短程飛彈、1300枚能打擊關島美軍基地的中程飛彈，以及500枚能打擊馬紹爾群島的中長程飛彈。」可是，這種說法就好像是在說美國現在的愛國者跟薩德飛彈防禦系統是完全的廢物，然後中國的飛彈都百發百中（這也是一個笑話），而且認定中國火箭軍（對，就是那個高層都被「消失」的火箭軍）的指揮能力可以跟美國匹配，這些講法在某些軍事專家的眼中其實可能是笑話一則喔，畢竟解放軍跟中共的軍事武器在1979年後「根本就沒有任何實戰經驗」。

葉耀元續指，文章內部建議美國應該重新審視繼續建造福特級航母是否符合新型戰爭的需求，也建議只佔3.4% GDP的軍事支出其實不見得足夠，美國應該需要花更多資源來重建工業基礎來支持軍需產業。

葉耀元說，除此之外，美國應要求加拿大、日本、歐盟等盟友投入更多軍事承諾，以上這些建議我完全同意，但這並不代表美國在軍事實力上已經落後中國了。這篇文章太過悲觀，並且對於解放軍的實力過度的樂觀。如果這一篇文章的重點是要讓美國重新正視美國軍事發展的方向，並且強調要與中國對抗，美國需要更進一步提升自己的準備，我個人覺得是沒什麼問題。但可想而知，台灣媒體看到的唯一重點，就是「美國恐無力保護台灣」。

葉耀元直言，對了其實重點是，不管美國到底能不能保護台灣，我們都應該要強化抵抗解放軍的能力。因為中共對台的侵略意圖，並不會因為美中軍事平衡的變化有改變；而且台灣需不需要保護自己的主權與民主，也跟美中軍事平衡的變化毫無瓜葛，他多希望台灣多數人都可以這麼想。

