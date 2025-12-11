為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共飛彈打來沒處跑？林智群：整天吹飛彈洗地 老共有那麼多飛彈嗎？

    2025/12/11 09:05 即時新聞／綜合報導
    律師林智群發文指出，有人質疑「台灣那麼小，中共飛彈過來，大家往哪裡跑」，但當初面積150平方公里的金門，在823砲戰被打了47萬發砲彈，也沒怎麼樣，反觀台灣本島有36000平方公里，「整天吹飛彈洗地，老共有那麼多飛彈嗎？」圖為東風-17高超音速飛彈。（歐新社）

    台北市議員苗博雅近日在直播中提及，現代戰爭爆發時，戰場外的大多數人仍維持上班上課等社會運作，引發熱議。律師林智群發文指出，有人質疑「台灣那麼小，飛彈過來，大家往哪裡跑」，但當初面積150平方公里的金門，在823砲戰被打了47萬發砲彈，也沒怎麼樣，反觀台灣本島有36000平方公里，「整天吹飛彈洗地，老共有那麼多飛彈嗎？」

    林智群在臉書發文指出，有人頭帳號說台灣那麼小，飛彈過來，大家往哪裡跑，還能上課上班？對此他反駁，「台灣一點不小欸，36000平方公里，哪裡小？」，並指「金門面積150平方公里（台灣島面積1/240），823砲戰被打了47萬發砲彈，也沒怎麼樣」。

    林智群分析，老共要在台灣造成金門那時的破壞，至少要有47萬枚*240倍的飛彈，而目前中國只有2000-3000枚長程火箭彈可以打過台灣海峽，他為此質疑「整天吹飛彈洗地，你老共有那麼多飛彈嗎？」

    林智群也指出，台灣海峽100-130公里，限制了中國飛彈跟火箭彈的射程跟彈頭威力，因為要飛得越遠，裝的燃料就多，彈頭就小。為此他也諷刺「講得好像傾盆大雨，結果是毛毛雨」。

