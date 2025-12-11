助理費除罪提案前立院法制局先看過 聲量看政治：三番兩次提荒謬修法建議

藍委提出助理費除罪化修法，有媒體報導指出，本次修法法案立法院法制局事前就先看過，民進黨召委莊瑞雄雖在司法法制委員會發出變更議程通知，要針對助理費爭議進行專題報告，不料立法院長韓國瑜（右）卻召集與助理費無關的黨團協商，時間還與專題報告「撞場」。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發外界質疑，有媒體報導更指出，本次修法的法案，立法院法制局在事前就先看過，民進黨召委莊瑞雄雖在司法法制委員會發出變更議程通知，要針對助理費爭議進行專題報告，不料立法院長韓國瑜卻召集與助理費無關的黨團協商，時間還與專題報告「撞場」。對此政治工作者周軒發文質疑「太驚悚了」，長期觀察網路聲量的臉書粉專「聲量看政治」也直言，法制局一直提出荒唐的配合意見，不僅消耗法制局公信力，也把法制局人才搞爛。

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發外界質疑，立法院長韓國瑜雖表示會全力溝通，卻召集與助理費無關的黨團協商，時間還與民進黨召委莊瑞雄在司法法制委員會排定的「800萬助理費變成小金庫，《立法院組織法》恐成自肥法案？」專題報告「撞場」，讓立法院秘書長周萬來得以請假逃避備詢。

周軒在臉書引述媒體報導內容質疑，「原來陳玉珍幫國民黨提案助理費通通匯給立委，這個案子居然是先給立法院法制局看過，國民黨才提案的！」他表示原本莊瑞雄發出變更議程通知，要將11日的司法法制委員會議程改為：「800萬助理費變成小金庫，《立法院組織法》恐成自肥法案？」專題報告。

但近日才剛強調「任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益」的韓國瑜，昨下午卻發出協商通知，預計在今天上午召集各黨團幹部進行黨團協商，時間卻跟司法法制委員會開會時間一模一樣。這也讓立法院秘書長突然有了一個理由不去專題報告了！

「聲量看政治」也發文指出，立法院法制局在韓國瑜上任院長後，三番兩次出版荒謬的修法建議，陳玉珍的助理費除罪化也有法制局背書。「聲量看政治」PO出的截圖包含「宗教基本法」、「監院審計長提請總統任命」、「旁系血親禁婚從6親等改4親等內」等爭議修法的新聞標題

「聲量看政治」直言，法制局雖然只是政策幕僚建議單位，但因為是公家的智庫，有公信力。現在，法制局這樣一直提出荒唐的配合意見，其實就是韓國瑜正在意圖示範，#政治幕僚紅化之後，長什麼樣子。「聲量看政治」也感嘆，此舉不僅消耗法制局公信力，也把法制局人才搞爛。

