    中市東南區選情變數！藍有新人欲參選 綠營何敏誠表態自家不缺席

    2025/12/11 07:04 記者蘇金鳳／台中報導
    中市東南區選區戰況激烈，變數不斷。（記者蘇金鳳攝）

    台中市東南區本屆應選5席議員，但傳出下屆可能減為4席，國民黨現任市議員為李中及林霈涵，市黨部目前立場是現任優先提名，不過，目前已有來自商界的黨員林英成表達有意願，但表示一切等黨中央的提名作業辦法出來再決定；而民進黨現任議員為鄭功進及陳雅惠，雖傳出前市議員何敏誠兒子何昆霖將參選，但何敏誠表示，何昆霖還在考慮中，不管如何，何家人不會缺席明年戰役。

    由於台中市人口達286萬人，而北屯區更是高達31萬7千人左右，因此傳出明年市議員選舉北屯區將增加一席，東南區將少一席，雖然民政局長吳世瑋說明年5月才確定，但市議員們都已各自準備。

    若東南區少一席，屆時東南區應選5席便成應選4席，對國民黨而言，目前現任有2席，因此最安全的情況下，就是提名2席，市黨部主委蘇柏興也表示，現任市議員優先，不過，目前已有一名商界人士林英成表達有參選意願，但他也表示，一切等黨中央的提名作業辦法出來為主；國民黨在東南區選情還待觀察。

    而民進黨現任議員為鄭功進及陳雅惠，鄭功進日前就表示，若是應選只剩下4席，他就繼續參選連任，若維持5席，就交棒給兒子鄭紹頡，因為陳雅惠是現任市議員，而前市議員何敏誠的兒子何昆霖也要參選，加上國民黨也是強敵，他覺得自己有必要出來繼續參選。

    何敏誠則表示，雖然兒子何昆霖有可能參選，但何昆霖還在考慮中，因此也有可能女兒何翊綾代表，目前何家人正在商議，不管如何，何家人在明年的東南區議員選舉，不會缺席。

