5.9億炸藥標案「室內裝修」公司得標 國防部：符合國際貿易業資格

有網友爆料，國防部1項決標金額達5.9億元的武器彈藥（RDX海掃更）標案，由1間資本額僅1900萬元的「室內裝修公司」得標。國防部今（10）日晚間發布新聞稿說明，該案為採購火藥原物料，為國內無產能項目，故訂定投標廠商營業項目須具「國際貿易業」資格，經2次開標僅該廠商投標，經審亦具備資格，將要求廠商依約限期繳交「輸出許可證明」。

網友爆料，國防部開出1項總額達5億9376萬餘元、標的為「武器，彈藥及其零件」的「RDX海掃更（又稱旋風炸藥、黑索金）」標案，竟由一家資本額僅1900萬元的福麥國際室內裝修有限公司得標。

民進黨新北市議員林秉宥今天下午也發文質疑，「決標價五億多的炸藥採購案，得標的廠商是一個資本額2000萬元的裝修公司？這家裝修公司是專精拆房子嗎？」並直言已經不知道怎麼吐槽了。

國民黨立委王鴻薇晚間也發文質疑，「這是小吃店進口快篩翻版嗎？」並稱賴總統頻喊話立法院趕快審、趕快過，「到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白吧！」

國防部晚間10時許發布新聞稿說明，本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」營業項目，採公開招標。凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

國防部指出，案經採購室於今（2025）年11月18日、12月2日2度開標，均僅「福麥公司」一家廠商投標，經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

國防部強調，為確保廠商誠信履約，國防部採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外，另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

