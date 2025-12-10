立院最快12日三讀通過停砍年改法案 行政院「不執行」再+1

藍白提出停砍年改相關法案，立法院院會最快12日三讀通過。（資料照）

藍白提出停砍年改相關法案，立法院院會最快12日三讀通過，由於包括「財劃法」與提高警消退休金的「警察人員人事條例」、志願役加薪的「軍人待遇條例」，行政院都已決定不執行，據研判，停砍年改法案，已違反民進黨的世代公平與正義核心價值，行政院也不會執行。

據指出，府院黨高層今（10）日召開例行會議，針對停砍年改議案討論，並盤點藍白最近提出的爭議法案，包括「離島建設條例」、「黨產條例」、「國籍法」、「兩岸條例」等，都極可能在本會期三讀通過。對於相關惡法通過後可能的影響，與藍白浮濫把法案逕付二讀的鴨霸作法，與會人士也就此交換意見。

在行政院提出「財劃法」覆議案5日遭立法院否決後，府院高層認為「不副署、不公布」的時機未到，原本決定會依照時間公布財劃法，但行政院不會執行；不過，相關消息傳出後，有台派的學者、支持者對此強烈反彈，認為應以「不副署、不公布」來反制藍白惡法，民進黨立委王定宇已開出第一槍，公開主張「不副署」，據了解，民進黨內「不副署」聲浪近日也高漲。

政院人士指出，覆議案咨文已於5日當天送抵總統府與行政院，按照規定10天內要公布「財劃法」，亦即最遲15日要公布，對於社會有不同的聲音，行政院會納入綜合考量，目前仍持續討論中。至於停砍年改的相關法案是否比照「財劃法」不執行，他則說，要視三讀通過的版本而定，尚未定案。

黨政人士分析，「財劃法」增加政府舉債，同時違反「預算法」、「財政紀律法」與「公債法」，公務員不能執行違法的法律。而停止年改相關法案也類似，停砍年改不僅違反世代公平與正義，且退撫基金破產，國庫挹注，也會增加政府財政支出與負擔。

對於年改案是否也不執行、不副署，他解釋，不執行與不副署並不互斥，不執行是「目的」，不副署是「手段」，「為了不執行惡法的目的，用不副署手段達成，最後結果就無法完成法律案的公布」，無論副不副署，最後其實都是不執行。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，「不執行」與「不副署」，兩者都是合憲方式，都是對於藍白違憲亂政反制手段；最近大家在社群媒體上相關討論，法律界、學界也有很多不同的意見，有討論都是好事，但希望政院決策後，要清楚論述，才能得到社會的認同與支持。

