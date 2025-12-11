花蓮縣府明年400多億預算竟未列光復重建 張峻爆氣：乾脆不用幹了

花蓮縣議會議長張峻。（資料照）

花蓮縣政府編列明年度預算，歲出400多億，縣議會認為，傅崐萁帶頭修財劃法，讓花蓮因統籌分配稅款增加百餘億，應該增列光復鄉洪災重建經費，要求重編預算，但縣議會臨時會程序委員會10日召開時，根本沒看到新編光復鄉相關預算，光復鄉出身的議長張峻忍不住怒轟，如果他沒辦法捍衛災民權益，「乾脆不用幹了！」

財劃法修正，花蓮統籌分配稅款大增，花蓮縣政府10月將明年度總預算送到縣議會，規模比今年增加了近76.5億元，當時定期會程序會決議，要求縣府增列堰塞湖災後重建與防災工程等經費，重編後再送。花蓮議會臨時會預計11日起開議，10日先行召開程序會，由張峻主持，看到縣府堅持不要新編光復鄉重建預算，他忍不住動氣。

他說：「如果我張峻，光復鄉的子弟，我沒有辦法在這裡監督，繼續捍衛我們光復鄉這一次受災的權益，那我乾脆不用幹了，我也不用當了，以後也不用再選了！」

網友紛紛留言，「把光復鄉當提款機，然後錢領了沒光復鄉的份，是這個意思嗎？」、「人家都在搞貪污除罪化了，現在只是暫緩一下下」、「都要把詐領助理費除罪化了，貪瀆花蓮經費補助也剛好而已！」、「300億特別預算拿了，然後買電視綁樁腳，災區重建當沒這回事，花蓮人自己看著辦」、「花蓮縣政府是在擺爛嗎」。

