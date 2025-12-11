為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    花蓮縣府明年400多億預算竟未列光復重建 張峻爆氣：乾脆不用幹了

    2025/12/11 00:32 即時新聞／綜合報導
    花蓮縣議會議長張峻。（資料照）

    花蓮縣議會議長張峻。（資料照）

    花蓮縣政府編列明年度預算，歲出400多億，縣議會認為，傅崐萁帶頭修財劃法，讓花蓮因統籌分配稅款增加百餘億，應該增列光復鄉洪災重建經費，要求重編預算，但縣議會臨時會程序委員會10日召開時，根本沒看到新編光復鄉相關預算，光復鄉出身的議長張峻忍不住怒轟，如果他沒辦法捍衛災民權益，「乾脆不用幹了！」

    財劃法修正，花蓮統籌分配稅款大增，花蓮縣政府10月將明年度總預算送到縣議會，規模比今年增加了近76.5億元，當時定期會程序會決議，要求縣府增列堰塞湖災後重建與防災工程等經費，重編後再送。花蓮議會臨時會預計11日起開議，10日先行召開程序會，由張峻主持，看到縣府堅持不要新編光復鄉重建預算，他忍不住動氣。

    他說：「如果我張峻，光復鄉的子弟，我沒有辦法在這裡監督，繼續捍衛我們光復鄉這一次受災的權益，那我乾脆不用幹了，我也不用當了，以後也不用再選了！」

    網友紛紛留言，「把光復鄉當提款機，然後錢領了沒光復鄉的份，是這個意思嗎？」、「人家都在搞貪污除罪化了，現在只是暫緩一下下」、「都要把詐領助理費除罪化了，貪瀆花蓮經費補助也剛好而已！」、「300億特別預算拿了，然後買電視綁樁腳，災區重建當沒這回事，花蓮人自己看著辦」、「花蓮縣政府是在擺爛嗎」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播