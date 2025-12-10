3D建模AI查稅籍！南市年省5120小時人力 稅務清查超神準

南市整合房屋稅與地價稅清查系統，稅務作業更有效率。（南市財稅局提供）

AI人工智慧加入查稅小隊！南市財政稅務局把人工智慧、GIS地理圖資、3D建物模型甚至RPA機器人全都加進來，打造一套超前部署的智慧查核系統。光是查調稅籍這一項，就估計每年能省下5120小時工時，效率直接升級，還能減少徵納雙方的誤會與糾紛。

南市財稅局表示，這次推出的「房屋稅與地價稅清查系統」和「房屋稅地段率系統」，算是跨域大整合。透過GIS技術搭配AI辨識，系統會自動把稅籍資料和國土利用調查圖、建物區塊圖等資料比對，如果查到地價稅稅籍有異常，系統會直接產製專案、派案給同仁，整個流程變得更快、更精準。

另外，最有科技感的亮點之一，就是3D建物模型。系統會自動抓取建物的高度、外觀與面積，再跟房屋稅籍資料比對，等於先幫承辦人做第一次「科技版現勘」，大幅降低人工核對的時間，人員在後端就能更快完成查核。

為了讓房屋稅資訊更透明，也把「地段率」做成視覺化地圖，只要輸入地點，市民就能快捷查詢建物所在路段的地段率，查詢起來超直覺，省去過往找資料的麻煩。

財稅局透露，這次與成功大學合作，把RPA（機器人流程自動化）納入行政流程。原本承辦人員要自己一個個查、比對、下載的資料，現在由機器人自動抓取與彙整，不只省時，還能減少人工操作的錯誤，大幅提升整體稽徵效率。

南市財稅局強調，這些AI工具並不是要取代人，而是讓基層能從繁瑣流程中簡省行政作業，專注在更需要專業判斷的部分。未來也會持續增強AI輔助功能，讓稅務服務更聰明、更省力、也更貼近市民需求。

