從南到北沿路請媽祖作證！陳素月車掃衝民調喊話：彰化加速

民進黨彰化縣長擬參選人立委陳素月（左2）今日展開「彰化加速、幸福耀進」祈福車掃行程。（陳素月服務處提供）

民進黨彰化縣長提名進入倒數，擬參選人立委陳素月今（9日）一早展開「彰化加速、幸福耀進」祈福車掃行程，自彰化最南端的溪州后天宮出發，一路向北行進至彰化市南瑤宮，沿途參拜六大宮廟，全程綿延約40公里，象徵「貫通南北、均衡發展」的決心。

今日清晨八點半，陳素月在溪州后天宮參香，隨後與縣議員李俊諭、行政院中部辦公室副執行長吳音寧等人共同上車，沿台一線北上。車隊沿途停駐北斗奠安宮、永靖永安宮、員林福寧宮、花壇福安宮，最終抵達彰化北端的信仰中心南瑤宮，完成跨越南北的掃街行程。

其中在永靖永安宮停留時，鄉長魏碩衛率地方人士高喊：「永靖好媳婦、彰化好縣長！」替陳素月加持，並期盼她能在下週12月15至18日的黨內初選民調中脫穎而出。

陳素月表示，這次從南到北的車掃，不只是祈福，也是宣示未來縣政藍圖「南北均衡發展」的決心。她強調，自己歷經兩屆縣議員、四屆立委，爭取建設成果具體，而且即便面對國民黨強勢資源，只要順利代表民進黨出征，她有信心團結地方力量，「把彰化贏回來」。

她強調，彰化不能再停滯，未來若獲得提名，將以完整規劃突破彰化發展困境，加速經濟繁榮。

初選進入倒數，立委陳素月展開車掃行程，沿途參拜六大宮廟。（陳素月服務處提供）

車掃車隊抵達永靖永安宮停留時，鄉長魏碩衛（前排右6）跟地方人士高喊：「永靖好媳婦、彰化好縣長！」替陳素月加持。（陳素月服務處提供）

