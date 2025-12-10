賴清德籲在野速審1.25兆國防預算 張啓楷要求赴立院國情報告

立法院民眾黨團副總召張啓楷。（資料照）

藍白昨天（9日）再次封殺攸關1.25兆元國防特別預算的特別條例審查，總統賴清德今天受訪說，希望在野黨理性務實地面對，讓這筆國防特別預算付委、依據民意審查，盼在野黨清楚知道，如果我國沒有善盡區域和平穩定的重要責任，面對中國威脅時，將面臨更大的困難。民眾黨團副總召張啓楷要求，賴總統到立法院國情報告，並把先前向美國買的武器拿回來。

張啓楷說，民眾黨支持合理編列的國防預算，2024年總統大選柯文哲也是率先提出要提高國防預算到GDP3％政見的總統參選人；全民正在等賴清德總統對1.25兆國防預算編列方式提出合理解釋和說明，屆時民眾黨會進一步討論。

「我們支持合理提高國防預算，可是有兩個重點！」張啓楷說明，第一，賴總統恐嚇人民2027年北京要完成武統目標，造成民眾恐慌，到現在也沒有合理解釋；第二，金額這麼大，能否買到合理、真正需要的武器？來不來得及？金會不會排擠其他社福、基礎建設及教育？

張啓楷說，還有一個很重要的，連行政院長卓榮泰都狀況外，10月底問他還說不清楚這筆預算，結果賴清德突然丟出來，而且沒有經過全民溝通、也沒有跟立法院討論。

張啓楷強調，民眾黨團明確要求，賴總統要到立法院國情報告，一定要把事情跟全民溝通，而且總統是要來釋疑、解釋人民的疑問，所以要接受立委代表全民提問，這個是解方之一。另，台灣之前向美國買的武器到現在沒有來的，民眾黨團要求應該把未清的帳趕快清，趕快先把武器拿回來，這樣才能及時保衛台灣。

