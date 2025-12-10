為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德籲在野速審1.25兆國防預算 張啓楷要求赴立院國情報告

    2025/12/10 19:44 記者林哲遠／台北報導
    立法院民眾黨團副總召張啓楷。（資料照）

    立法院民眾黨團副總召張啓楷。（資料照）

    藍白昨天（9日）再次封殺攸關1.25兆元國防特別預算的特別條例審查，總統賴清德今天受訪說，希望在野黨理性務實地面對，讓這筆國防特別預算付委、依據民意審查，盼在野黨清楚知道，如果我國沒有善盡區域和平穩定的重要責任，面對中國威脅時，將面臨更大的困難。民眾黨團副總召張啓楷要求，賴總統到立法院國情報告，並把先前向美國買的武器拿回來。

    張啓楷說，民眾黨支持合理編列的國防預算，2024年總統大選柯文哲也是率先提出要提高國防預算到GDP3％政見的總統參選人；全民正在等賴清德總統對1.25兆國防預算編列方式提出合理解釋和說明，屆時民眾黨會進一步討論。

    「我們支持合理提高國防預算，可是有兩個重點！」張啓楷說明，第一，賴總統恐嚇人民2027年北京要完成武統目標，造成民眾恐慌，到現在也沒有合理解釋；第二，金額這麼大，能否買到合理、真正需要的武器？來不來得及？金會不會排擠其他社福、基礎建設及教育？

    張啓楷說，還有一個很重要的，連行政院長卓榮泰都狀況外，10月底問他還說不清楚這筆預算，結果賴清德突然丟出來，而且沒有經過全民溝通、也沒有跟立法院討論。

    張啓楷強調，民眾黨團明確要求，賴總統要到立法院國情報告，一定要把事情跟全民溝通，而且總統是要來釋疑、解釋人民的疑問，所以要接受立委代表全民提問，這個是解方之一。另，台灣之前向美國買的武器到現在沒有來的，民眾黨團要求應該把未清的帳趕快清，趕快先把武器拿回來，這樣才能及時保衛台灣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播