別再甩鍋中央！雙城論壇月底登場 簡舒培向蔣萬安提「1建議」

民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

台北、上海雙城論壇傳於27、28日登場，此次規模相較以往3天2夜縮短為2天1夜，引發藍營批評中央政治卡關。民進黨議員簡舒培批評，從頭到尾卡雙城的就是共產黨，國民黨現在是要認賊作父到這種程度？她並喊話台北市長蔣萬安，這次去上海，剛好向中方表達，設立於上海的「小紅書」公司配合台灣打詐，或來台灣設立分公司。

北市府表示，本年度的雙城論壇已進入最後行政的確認階段，一切也都依相關規定辦理，待確認後再向大眾說明具體安排。

而先前卡關的合作備忘錄（MOU），台北市副市長林奕華5日表示都已經確認無誤，剩下行政細節。

簡舒培批評，國民黨已經忘記自己是中華民國的國民？要認賊作父到這種程度？現在明顯是共產黨在卡雙城，結果北市府不敢罵共產黨，反而一直拿中央出氣？

她批評，北市府不斷釋出錯誤訊息，底下的人再打蛇隨棍上，現在寧可相信中共都不願意相信自己的國家公務員？難道國民黨已經要過去統一了嗎？中央從頭到尾都沒有要擋，如果真的要擋，連半天都沒辦法去，不要再顛倒是非。

簡舒培直言，今年雙城論壇卡到現在，不就是蔣萬安無法釋出足夠多的善意，讓上海台辦、國台辦放行。

她也呼籲蔣萬安，這次去上海應該向上海台辦表達，要求上海的企業「小紅書」好好配合台灣打詐，針對我方的發文不要再已讀不回，或是到台灣來設立分公司納管，不要再「烏龍踅桌、顛倒是非」。

