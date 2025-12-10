為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    別再甩鍋中央！雙城論壇月底登場 簡舒培向蔣萬安提「1建議」

    2025/12/10 19:09 記者甘孟霖／台北報導
    民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

    民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

    台北、上海雙城論壇傳於27、28日登場，此次規模相較以往3天2夜縮短為2天1夜，引發藍營批評中央政治卡關。民進黨議員簡舒培批評，從頭到尾卡雙城的就是共產黨，國民黨現在是要認賊作父到這種程度？她並喊話台北市長蔣萬安，這次去上海，剛好向中方表達，設立於上海的「小紅書」公司配合台灣打詐，或來台灣設立分公司。

    北市府表示，本年度的雙城論壇已進入最後行政的確認階段，一切也都依相關規定辦理，待確認後再向大眾說明具體安排。

    而先前卡關的合作備忘錄（MOU），台北市副市長林奕華5日表示都已經確認無誤，剩下行政細節。

    簡舒培批評，國民黨已經忘記自己是中華民國的國民？要認賊作父到這種程度？現在明顯是共產黨在卡雙城，結果北市府不敢罵共產黨，反而一直拿中央出氣？

    她批評，北市府不斷釋出錯誤訊息，底下的人再打蛇隨棍上，現在寧可相信中共都不願意相信自己的國家公務員？難道國民黨已經要過去統一了嗎？中央從頭到尾都沒有要擋，如果真的要擋，連半天都沒辦法去，不要再顛倒是非。

    簡舒培直言，今年雙城論壇卡到現在，不就是蔣萬安無法釋出足夠多的善意，讓上海台辦、國台辦放行。

    她也呼籲蔣萬安，這次去上海應該向上海台辦表達，要求上海的企業「小紅書」好好配合台灣打詐，針對我方的發文不要再已讀不回，或是到台灣來設立分公司納管，不要再「烏龍踅桌、顛倒是非」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播