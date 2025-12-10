為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    PO台中市長3條件 楊瓊瓔：我是唯一具備的人選

    2025/12/10 19:18 記者張軒哲／台中報導
    楊瓊瓔發文說，當台中市長需具備3條件，包括懂規劃、也懂執行，還能貼近市民心聲，她是唯一具備這3個條件的人選。（記者張軒哲攝）

    楊瓊瓔發文說，當台中市長需具備3條件，包括懂規劃、也懂執行，還能貼近市民心聲，她是唯一具備這3個條件的人選。（記者張軒哲攝）

    國民黨資深立委楊瓊瓔宣布參選台中市長，與立法院副院長江啟臣爭取出線，她今天在臉書發文說，當台中市長需具備三條件，包括懂規劃、也懂執行，還能貼近市民心聲的人，陪著台中一起向前走，她就是唯一具備三個條件的人選。

    楊瓊瓔發文說，這座城市接下來需要什麼樣的領航者？台中需要既懂規劃、也懂執行，還能貼近市民心聲的人，陪著台中一起向前走。而她就是唯一具備三個條件的人選，這不是口號，而是數十年來累積的底氣。

    她擔任過台中市副市長，不只有議事堂備詢的經驗，更實際參與過都市計畫、預算編列與跨局處協調，因為真的在市府核心待過，懂得如何把複雜的問題抽絲剝繭，站在更高的角度去解決問題！

    楊瓊瓔說，身為台中最資深的立委，最熟悉中央部會的運作邏輯，哪裡有資源怎麼爭取？最清楚怎麼從中央「把資源搬回台中」，讓大建設能夠順利推動；能穿著正裝跟國際大廠談中科擴建，也能捲起袖子跟地方的阿公阿嬤聊長照。

    楊瓊瓔強調，目標很明確，由盧秀燕市長為台中打下堅實的地基，接下來，就讓她來負責蓋大樓！為了共同的家，準備好了，一起讓台中更好！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播