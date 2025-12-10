民進黨青年局首開會員大會 賴清德：未來總統一定出自這裡

兼任黨主席的總統賴清德出席民進黨青年局會員大會，他表示，青年是國家的未來、也必然是政黨的未來。（民進黨提供）

民進黨青年局今（10日）召開會員大會，兼任黨主席的總統賴清德表示，日本青年局成員常常是日本內閣的部會首長、首相人選，希望民進黨青年局會員也要自我看待角色及未來使命，青年是國家的未來、也必然是政黨的未來，「民進黨未來的重要幹部，不管是黨團幹部、行政院各部會首長、院長、副總統、甚至總統，一定是從青年局的人選裡面出來，必然是這樣。」

民進黨青年局今天舉辦首次會員大會，包括賴清德、民進黨秘書長徐國勇、兼任青年局長的立委陳冠廷，以及日本台灣交流協會代表片山和之等人出席。

賴清德表示，他首先要再度代表台灣人民，對日本發生地震表達關心跟慰問之意。民進黨與日本自民黨的關係一直都非常深厚，自民黨青年局訪問台灣，與台灣政界、產業界交流時，常常提到希望民進黨也有制度化、常態性的對口交流單位，尤其2024年與時任青年局長鈴木貴子交流時特別提出建議，因此民進黨下定決心成立青年局。

賴清德指出，青年局成立短短時間已完成許多任務，包括接待日本貴賓、赴日拜訪政界，無論是接待或拜訪的對象，都是日本政界指標性人物。顯示民進黨與自民黨作為台日關係的橋樑已經建立，相信未來一定會越走越遠，關係一定會越來越穩固，彼此的合作一定會越來越加強。

賴清德說，非常贊同片山和之代表給青年局的勉勵。日本青年局的成員、特別是局長，常常是日本內閣的部會首長，甚至首相的人選。期待民進黨青年局的會員，要認真看待自己的角色跟使命，定位清楚，交流的方向就會更明確。

據此，賴清德提醒，不僅要增進台日兩國的交流，增進民進黨跟自民黨以及其他政黨的感情，更重要的是要彼此學習；要成為未來民進黨的領袖、國家的領袖。青年是國家的未來，青年也必然是政黨的未來。其次，與日本的交流必然會開拓國際視野，因此要藉此學習，包括國防外交、產業合作、城市到國家層級，甚至民生、文化、體育各方面，要有更高的視野，才能在國家需要的時候承擔責任。

賴清德說，今天是世界人權日，跟日本加強合作交流，不只是提升本職學能、不只是未來承擔更高的政治工作，還要保護人權、落實人權；而如何保障，一定要確保國家主權、維護民主。沒有主權，人民無法做主；人民不能做主，不可能有民主；沒有民主，就沒有自由；沒有自由，就沒有人權。

賴清德指出，在世界人權日舉辦第一屆青年局會員大會，意義重大，期望青年局與日本進行交流時，能有更高的視野、更具體目標，來彼此成長學習。

