南韓將我列「中國台灣」 他眼尖發現「1細節」笑噴：韓國偷吃步！

南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」。（圖翻攝自南韓電子入境卡申請系統）

南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」，我國政府表達不滿，呼籲盡速更正。不過網紅「八炯」發現，其實南韓也在玩「兩面手法」，仔細看台灣和中國在系統上的國家顯示名稱，中國多了「P.R.」，其實是暗示中華人民共和國的「中國」和中華民國的「中國」不一樣！

南韓電子入境卡系統將我國列為「中國（台灣）；CHINA（TAIWAN）」，近期引發輿論熱議，我國外交部呼籲盡速更正的同時，也表示將全面重新檢視與南韓政府的關係。賴清德總統今天（10日）也說，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志。

請繼續往下閱讀...

而八炯昨天（9日）更新的影片，先提到最近中日關係惡化，中國取消大量赴日航班，唯獨不敢取消飛東京這條號稱亞洲最繁忙航線的班機，深怕進一步重創國家航空，而日本也知道這一點，特地在東京成田機場這個中國人最多的機場，告示牌將台灣國旗和中國國旗區分開來，讓小粉紅玻璃心碎滿地。

他接著說，日本「越來越懂玩」，反觀南韓卻還是屈於中共淫威，在台灣前面標註了「中國」。但八炯發現，其實南韓也在玩「兩面手法」，仔細看南韓電子入境卡申請系統的國家選項，台灣雖然是「CHINA（TAIWAN）」，但中國、香港、澳門的英文名稱卻是「CHINA P.R.」、「CHINA P.R.（HONG KONG）」、「CHINA P.R.（MACAO）」，多出來的這個「P.R.」，其實就是中華人民共和國英文「The People's Republic of China」中的「People's Republic」簡寫，暗示台灣和中國並不一樣。

八炯笑稱，南韓政府表面上配合中共所謂一中框架，但還是「偷吃步」，「我認為還是有所區別的，當然眼睛有問題的小粉紅，還是非常開心的說『你看看南韓把台灣人變成咱成中國人呢！』」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法