讚日台關係史上最好 片山和之：台灣2件事感動許多日本人

日本台灣交流協會代表片山和之出席民進黨青年局會員大會。（民進黨提供）

民進黨青年局今（10日）召開會員大會，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之特別提到，目前日台關係可說是歷史上最好的狀態，在日中對立加劇的情況下，總統賴清德分享食用日本水產的照片，台灣也撤銷與福島第一核電站事故相關的日本食品進口限制，這些行動令許多日本人感動，並強烈感受到日台情誼。

民進黨今年成立青年局，全面推動青年黨公職共同參與政黨外交，今天舉行首次會員大會上，包括賴清德、民進黨秘書長徐國勇、兼任青年局長的立委陳冠廷，以及片山和之皆出席大會。

片山和之回顧，民進黨自2021年起，與日本自民黨在「外交防衛2+2」框架下進行執政黨交流，並持續與日本積極進行議員交流，民進黨新成立的青年局將大大促進與日本各黨青年局的交流深化、以及青年世代的人才培養；民進黨青年局成立後的首次海外訪問選擇日本，他感到非常高興。

「目前日台關係可以說是歷史上最好的狀態！」片山和之說，交流協會今年3月發表民意調查，結果顯示76%的台灣人回答「最喜歡的外國就是日本」，81%表示對日本有親切感；台灣最近的調查也顯示，74.5%的日本人表示對台灣有親切感。在培養相互信任方面，議會交流所扮演的角色非常重要。

片山和之談到，在日中對立加劇的情況下，總統賴清德在自己的社交媒體上發布食用日本產扇貝和鰤魚的照片，許多民進黨籍民代也發表支持日本的內容；此外，台灣已經撤銷與福島第一核電站事故相關的日本食品進口限制，這些行動令許多日本人感動，並強烈感受到日台之間的情誼，他要感謝賴清德及民進黨對日本的強力支持。

片山和之說，隨著民進黨青年局的成立，期待未來特別是青年世代中，日台交流更加頻繁，日台間的信賴關係也更加牢固。今年4月民進黨青年局成立時，陳冠廷率青年局成員訪問交流協會台北事務所，並進行意見交換交流。

片山和之表示，他當時介紹歷代自民黨青年局的局長中，包括後來成為總理大臣的成員，例如麻生太郎、岸田文雄等人在內，許多成員皆在日本的政界扮演要角。希望民進黨青年局能如同自民黨青年局一樣，成為培養優秀人才的搖籃，並孕育許多台灣未來的領袖，他對此也深信不疑。

片山和之強調，衷心期盼民進黨青年局成為日台之間進一步友好、交流的橋樑，日台關係更加緊密發展。

