    政治

    被酸「不用當兵、別打嘴炮」 苗博雅一句話反擊

    2025/12/10 18:31 記者何玉華／台北報導
    台北市議員苗博雅。（記者何玉華攝）

    台北市議員苗博雅。（記者何玉華攝）

    台北市議員苗博雅日前在他的直播節目「台灣百科全書」說明「小橘書」的重要性時，提及現代戰爭爆發時，戰場外的大多數人仍維持上班上課等社會運作，遭到圍剿，國民黨北市議員楊植斗諷她不用當兵，別在那打嘴炮；苗博雅今（10）天下午受訪時強調，以沒有服役就沒有資格談自我防衛的話，會把台灣的防衛力量大為削弱，「中國就是希望我們彼此割裂。」

    楊植斗發文點名「苗博雅不用當兵，死的不會是妳，別在那打嘴炮啦。」苗博雅在回應時雖說沒有針對個人，但她強調，大家都共同生活在這座島嶼，守護家園是每一個人的事，「中國就是希望我們彼此割裂。」

    苗博雅說，如果沒有服役的人就沒有資格談自我防衛的話，那台灣有超過一半的人不能談自我防衛，這樣會把台灣的防衛力量大為削弱，「我反對這種觀點」，反而希望每一個人都積極的認識我們該如何自我防衛，都能同心協力的話，台灣的生存跟安全會是最有保障的。

    對於連日的圍剿，苗博雅表示，在中共的步步進逼下，任何主張台灣必須自我防衛的人，都會成為攻擊的目標，尤其是越有影響力的人，越會被針對；近日的民調也顯示，願意自我防衛的民眾才是主流民意，這並不是要引發戰爭、挑釁，而是要落實全社會防衛韌性。

