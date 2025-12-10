為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    解放軍台海周邊頻擾鄰 外交部譴責：立即停止軍事挑釁

    2025/12/10 18:10 記者方瑋立／台北報導
    針對中國人民解放軍近日接連在台海、以及周邊鄰國進行軍事騷擾，升高區域緊張情勢，外交部發言人蕭光偉今（10）日對中方惡意舉措予以譴責。（資料照）

    

    針對中國人民解放軍近日接連在台海、以及周邊鄰國如日本海空域進行各型態軍事騷擾，升高區域緊張情勢，外交部發言人蕭光偉今（10）日對中方惡意舉措予以譴責，並強調中國單邊軍事挑釁施壓已對整體印太區域帶來動盪，呼籲中國停止無端軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

    蕭光偉表示，當前國際社會的高度共識是維持台海與印太區域的自由、安全及和平穩定，但令人遺憾的是，近期中國單邊的軍事挑釁與施壓作為，不但威脅台灣的民主自由與區域和平穩定現狀，更對整體印太區域帶來動盪不安。

    他說，外交部對於中國近期相關冒進作為予以譴責，同時呼籲中方展現大國風範與責任，立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

    蕭光偉強調，台灣作為國際社會與印太地區負責任的成員，為維護自身安全以及台海和平穩定，會堅定維持台海現狀，並提升自我防衛力量與韌性，和區域民主國家共同致力維護區域的和平穩定與繁榮發展。

    蕭光偉指出，面對外在威脅挑戰，政府會持續與所有理念相近國家協力合作，捍衛民主，並有信心、有能力與國人共同守護台灣的民主自由與安全。

    圖
    圖
