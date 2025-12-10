為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    AIT慶全球領袖人才參訪計畫85週年​ 林佳龍：台美合作培育人才

    2025/12/10 18:15 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍、高雄市長陳其邁8日出席美國在台協會（AIT）舉辦的「全球領袖人才參訪計畫（IVLP）」85週年慶祝茶會，與AIT處長谷立言合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍、高雄市長陳其邁8日出席美國在台協會（AIT）舉辦的「全球領袖人才參訪計畫（IVLP）」85週年慶祝茶會，與AIT處長谷立言合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍8日代表外交部出席由美國在台協會（AIT）舉辦的「全球領袖人才參訪計畫（IVLP）」85週年慶祝茶會。林佳龍表示，IVLP已串連全球190個國家，包含1300位台灣人才。林佳龍指出，政府近年也積極推動「青年百億海外圓夢基金」，鼓勵更多台灣年輕世代走向國際舞台，他並感謝AIT多年來與台灣政府的緊密合作，未來將持續深化台美合作關係。

    林佳龍昨晚在臉書分享，自1940年起，IVLP已串連全球190個國家、超過23萬名領袖，其中也包括1300位台灣的優秀人才。AIT處長谷立言（Raymond Greene）於會中也特別提到一段故事，2002年他首次派駐台灣期間，親眼見證IVLP如何深化美台關係，當時推薦多位台灣傑出人才參與計畫，看著他們在各領域嶄露頭角，是這項計畫深遠影響力的最佳證明。

    林佳龍指出，總統賴清德也透過影片分享他在2004年擔任立法委員時參與IVLP的經歷與故事。當年正是由時任AIT官員、也就是現任AIT處長谷立言親自推薦了賴清德。林佳龍說，20年後賴清德成為領導台灣的總統、谷立言則再次派駐台灣，這段特殊情誼也象徵台美交流的深厚傳承。

    林佳龍表示，政府近年也積極推動「青年百億海外圓夢基金」，鼓勵更多台灣年輕世代走向國際舞台，並持續支持像是他也曾參與的美國傅爾布萊特計畫（Fulbright Taiwan）等平台。

    林佳龍也感謝AIT多年來與台灣政府的緊密合作，並恭喜即日起正式啟動美國建國250週年（America 250）系列活動，並強調外交部將持續透過「總合外交」深化與美國及全球民主夥伴的合作關係。

