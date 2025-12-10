烏克蘭面積比台灣大 苗博雅：台灣有烏克蘭沒有的台灣海峽

台北市議員苗博雅。（記者何玉華攝）

台北市議員苗博雅在直播節目中提及現代戰爭發生時，非交戰區仍維持正常運作的全社會防衛韌性，並舉烏俄戰爭為例，但有人認為烏克蘭面積比台灣大16倍；苗博雅今（10）天受訪再說明，世界上沒有兩場一模一樣的戰爭，尤其台灣與中國之間有一個烏克蘭所沒有的台灣海峽，而在國內外智庫兵推中，只要中共沒辦法克服台灣海峽這個最大的縱深，就很難取得他們想要的勝利。

苗博雅說，中共入侵的方式有很多種，其中有一種想定就是拿下外島，對台灣實行封鎖戰；一旦發生封鎖戰，台灣社會當然要有辦法應付，而不是被迫投降；除了國防建置防空系統，民防法制也要加強，就是當社會受到威脅時，仍能維繫民眾需要的食衣住行基本的安全性，提出這種概念，若被認為是鼓吹戰爭，就不會有做好準備的一天。

苗博雅說，世界上沒有兩場一模一樣的戰爭，烏克蘭面積比台灣大，但台灣與中國之間有一個台灣海峽是烏克蘭沒有的，很多人在談縱深的時候，忽略台灣海峽，也不盡正確。此外，若在意國土面積，以色列的面積是台灣的6成，但長期投入國防資源，讓它建國至今，本土雖受到多次的攻擊，但日常生活還是可以在受到攻擊的時候，繼續的如常運作，這就是全社會防衛韌性的體現，也是台灣可以去努力達成的目標，「我們不能夠控制習近平在想什麼，但是我們可以控制自己要不要作好準備。」

苗博雅強調，過去76年來，台灣就是不斷地強化自身的力量，習近平在武嚇之餘，實際上沒有辦法執行度海奪島的戰術，台灣現在要延續的就是過去76年來的努力，過去沒有引戰或挑釁，未來也沒有，做的只是自我防衛。

以台灣過去的歷史，曾經有好幾次受到攻擊，像是823砲戰時，中共攻擊外島；在二次大戰期間，盟軍對台灣本島也執行了好幾波的大空襲大轟炸，都沒有全島停止運作，還是要努力的維繫正常的運作；大家的命運絕對是跟自己的家園共存亡，所做的一切，其實就是希望能夠透過準備，強化自身的力量，讓台灣能夠成為一個真正安全的地方。若這樣要指鼓吹戰爭美化？但從小被灌輸的抗戰的精神、毋忘在莒、居安思危、勿恃敵之不來，恃吾有以待之這些難道都從此作廢嗎？

