雙城論壇確定兩天一夜 藍議員批政治干擾

國民黨台北市議員曾獻瑩。（曾獻瑩提供）

台北、上海雙城論壇今（10日）傳出敲定27、28日舉行，先前抽到公費出訪資格的國民黨籍市議員曾獻瑩證實日期，並批評因政治干擾僅能安排兩天一夜，恐影響參訪品質。

曾獻瑩表示，雙城論壇近年時程屢受政治氛圍影響，近五年已有三次落在十二月，今年更壓線排在年底，並壓縮至週六、週日舉辦，形成相當不尋常的時間配置。況且，週末並非一般公務單位運作時間，許多機關可能正逢休假或無法呈現日常工作樣貌，能參訪的項目勢必大受限，可觀察的城市治理成果也可能大幅縮減。

請繼續往下閱讀...

曾獻瑩指出，如參訪安排於上班日，正值議會開議，容易被攻擊質疑看重上海過於台北市政，若是安排在週末六日，則又因為絕大多數機關六日不上班，造成交流參訪效果大打折，迫於政治干擾只能協調這樣的時間，相當可惜。

他建議，未來可採行「雙城論壇365」以「主論壇＋分論壇」的新模式進行，以更高頻率、更具主題性的交流方式，同時分散政治風險、提升交流彈性。若年年因政治壓力造成時程被限縮、行程被壓縮，也不利於建立穩定的合作架構。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法