    首頁 > 政治

    台加簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」 海事工作坊明年登場

    2025/12/10 17:55 記者洪定宏／高雄報導
    加拿大駐台北貿易辦事處新任代表何曼麗（右三），拜會海委會主委管碧玲（中）。（海委會提供）

    加拿大駐台北貿易辦事處新任代表何曼麗，今天下午拜會海委會主委管碧玲。海委會事後發布新聞稿指出，繼台灣與加拿大今年8月簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，雙方預計明年舉辦「台加海事工作坊」，作為建立中長期海洋合作的平台，有助在印太區域展現更具政策前瞻性的能量。

    海委會表示，「暗船偵知系統瞭解備忘錄」主要由加拿大提供衛星影像分析平台，協助台灣強化對關閉AIS船舶、灰色地帶行動及匿名航跡船隻的偵知能力；「台加海事工作坊」將聚集兩國跨部會官方代表，針對海洋保育、海事安全、藍色經濟、航海安全、IUU漁業與灰色地帶行動等海洋核心議題交流。

    海委會強調，加拿大是近年全球海洋保護區擴增進展最迅速的國家之一，海保署去年曾拜會加拿大漁業與海洋部，了解加國推動海洋其他有效保育措施（OECMs）的制度架構、實務流程、治理經驗。在區域情勢日趨複雜之際，台加今年簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，成為共同維護印太海上秩序的重要行動，也是雙方海事安全合作的指標性成果。

