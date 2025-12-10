新北五股區4萬份「小橘書」 今已全數送交里、鄰長展開發送

新北市五股區戶數以成泰里為最多，有7000多戶，里長潘明宏請34鄰長索取發放各戶。（民眾提供）

內政部規劃紙本「小橘書」台灣全民安全指引手冊，每戶發放1本，新北市列為第3梯次，部分區公所昨天已陸續收到，著手進行發送作業，其中，五股區公所昨天動員所有民政課人員，將4萬1029份手冊依各鄰數量分別統整，截至今午已由里幹事全數送達給各里、鄰長，展開發送作業。

內政部規劃台灣全民安全指引手冊，希望不擅長使用網路的民眾也能透過紙本手冊，提升全民對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機應對能力。五股區公所主任秘書陳其泓今天表示，區公所昨已收到台灣全民安全指引手冊，五股區須發4萬1029份，昨天動員整個民政課人員，統整每鄰分發數量，有分好數量的里就馬上發送，截至今午，里幹事已全數將手冊送到里、鄰長，後續也會追蹤記錄發送情形。

請繼續往下閱讀...

新北市五股區戶數以成泰里為最多，里長潘明宏表示，里上有7000多戶，發放手冊是國家重要政策，讓民眾能夠知道發生危機緊急狀況，有哪些措施可以準備應對、響起防空警報知道到哪邊避難等，前陣子還沒拿到手冊，就有里民一直想要索取，當時只能跟他說明還沒收到沒東西可發，今早接到公所通知，他就馬上開車去區公所載7000多本手冊回里辦公室，通知34個鄰長索取，到今午4點剩4個鄰的鄰長因工作在身，還待領取。

新北市五股區公所昨收到逾4萬份台灣全民安全指引手冊，動員民政課人員統整，今午已全數送抵各里鄰長，展開發送。（五股區公所提供）

新北市五股區戶數以成泰里為最多，有7000多戶，里長潘明宏請34鄰長索取發放各戶。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法