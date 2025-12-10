賴總統盼韓方尊重台灣人民意志 許宇甄：輕描淡寫沒明確立場

國民黨立委許宇甄。（資料照）

南韓電子入境卡系統自今年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將我國列為「中國（台灣）」，總統賴清德今天（11日）表示，希望韓方尊重台灣人民意志。對此，國民黨立委許宇甄表示，這種輕描淡寫的語句，既沒有明確立場，也未要求外交部提出具體改善時程與成果，完全不像一位總統應展現的堅定與魄力。

許宇甄指出，南韓這項錯誤從今年2月延燒至今，歷經10個月韓方仍置若罔聞，顯見這不是一時疏忽，恐已形成態度。賴政府應視此事件為重大外交危機，研擬可動用的工具，以具體行動回應韓方的外交失態。外交從來不是靠「研議」、更不是靠「期待」來維護，必須靠明確的態度、可衡量的行動與清楚的底線。若政府態度軟弱，韓方自然有恃無恐。

請繼續往下閱讀...

許宇甄質疑，更令人憂心的是，面對韓方明顯的失禮與矮化，我國國格受到挑戰，賴清德卻仍擺出不願惹事、企圖拖字訣的姿態。請問賴清德，國家尊嚴何時淪為可以延後、可以拖延、甚至可以妥協的事項？如果此時總統都選擇輕忽，未來面對美方的要求還有什麼是不能退讓的？

許宇甄嚴正指出，台灣不是韓國表格上的附註，外交是總統的憲政責任之一，賴清德有義務要求外交部立即、明確、強硬向韓方抗議，設定更正期限，並同步評估是否採取相應回應措施，包含外交層級檢討、經貿反制、協定磋商擱置等選項。

許宇甄強調，如果連最基本的國名都守不住，賴清德何來資格說要台韓兩國「攜手前進」？請賴政府立即提出具體行動計畫，停止讓台灣在國際上被默默矮化，避免成為外交退化的象徵。

