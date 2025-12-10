劉書彬飆罵助理連署反除罪化 東吳幫轉「徵才訊息」網撻伐

民眾黨立委劉書彬痛斥幕僚連署助理反除罪化，逼迫立刻撤簽，引發眾怒。恰巧的是，東吳大學政治系日前才幫劉書彬轉發徵才訊息，該則貼文如今也遭網友湧入撻伐。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，1名國會辦公室主任昨號召連署撤回提案，已有數百人參與連署；豈料，民眾黨立委劉書彬昨得知旗下幕僚簽署後，將其痛斥一頓，逼迫助理立刻撤簽連署，引發眾怒。恰巧的是，東吳大學政治系日前才幫劉書彬轉發徵才訊息，該則貼文如今也遭網友湧入撻伐。

據悉，劉書彬下令辦公室助理不得連署。1名任職於劉書彬辦公室的國會助理昨日在連署後，被劉書彬痛罵一頓，該名國會助理立刻衝出辦公室，向號召連署的人表示要撤簽。不過，劉書彬稍早否認此事。

值得關注的是，東吳大學政治系12月1日曾在臉書粉專發文表示，轉發徵才訊息，劉書彬委員國會辦公室徵法案助理，工作內容包含準備法案與預算研究及提案撰寫、撰寫質詢稿、政策議題資料蒐集與彙整、其他主管交辦事項。

內容指出，工作待遇：面議；工作性質：全職；上班地點：台北市中正區濟南路一段3-1號；管理責任：不需負擔管理責任；出差外派：不需出差；上班時段：日班；休假制度：依公司規定；可上班日：兩週內，或115年1月起；需求人數：1人。

在條件要求上，工作經歷：不拘；學歷要求：學士以上，碩士尤佳；科系要求：不拘，法律、政治、教育、文化等相關科系尤佳，歡迎對於立法院運作及政治有高度興趣者；語文條件：不拘；擅長工具：Excel、PowerPoint、Word；工作技能：文書處理軟體操作、撰寫研究報告；福利制度：法定項目。

不過，在劉書彬痛罵助理遭本報揭露後，該貼文湧入網友質問：「不知道委員會不會痛罵助理、逼撤簽連署」、「笑死、東吳出了個垃圾立委」、「東吳大學怎麼推薦這種貨色給學生還有社會大眾？」

