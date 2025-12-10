國台辦否認「鄭習會」3門票 民進黨打臉：國民黨身體很誠實

民進黨發言人吳崢今（10日）直言，國民黨嘴巴上說沒有、身體卻很誠實，與國台辦異口同聲欺騙台灣社會。（記者陳政宇攝）

本報報導國民黨主席鄭麗文以阻擋台灣軍事採購等「3張門票」做為前提，將與中國國家主席習近平在農曆年前後會面；國台辦反駁說，這是無中生有、憑空捏造，目的是抹黑破壞兩岸正常交流交往、打壓政治異己。對此，民進黨今（10日）直言，國民黨嘴巴上說沒有、身體卻很誠實，與國台辦異口同聲欺騙台灣社會。

對於「鄭習會」的3張門票，民進黨發言人吳崢今受訪表示，國民黨主席鄭麗文不去澄清相關消息，不跟社會對話其領導的國民黨立場，反而把矛頭對準民進黨，說民進黨在編故事，國台辦也攻擊民進黨無中生有、捕風捉影，很有默契地異口同聲，把矛頭對準民進黨，卻沒說明相關報導。

吳崢說，國民黨說願為兩岸和平與中國溝通，但溝通前提是建立在雙邊意見不同，現在看不出國民黨與中國的立場哪裡不一致？若兩邊講的話一模一樣，就沒有溝通的必要，未來若有「鄭習會」也將變成互相取暖。

吳崢指出，國台辦再次反對台灣強化國防，而鄭麗文也未回應是否支持國防特別預算，國民黨對中共是完全配合、服從？或是要守住一些底線？面對這樣的疑問，鄭只要親自出來說明清楚，疑問就會消除。

此外，對於藍白二度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別條例草案，吳崢強調，國民黨說沒有所謂的門票及交換，但中共的態度就是施壓破壞台灣強化國防的腳步，國民黨嘴巴上說絕對沒有配合中國的要求，在立法院做的卻是不讓強化國防特別預算條例付委審查。

吳崢強調，國民黨嘴巴說沒有、身體卻很誠實，做的都是一模一樣的事情，其實就是說謊、欺騙台灣社會，人民的眼睛是雪亮的，會看穿這樣虛假的謊言。

