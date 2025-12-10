2026選舉竹縣民進黨存在翻轉機會？ 鄭朝方與藍營選將這麼回應

2026新竹縣政府由誰入主？新竹縣向來被視為藍營票倉，媒體人黃暐瀚今則點名新竹縣等5個藍營執政縣市「民進黨明顯存在翻轉機會」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣向來被視為藍營票倉，面對2026縣長選舉，國民黨包括副縣長陳見賢及同黨2位立委徐欣瑩、林思銘，都已表態有參選意願。媒體人黃暐瀚今天點名新竹縣等5個藍營執政縣市「民進黨明顯存在翻轉機會」；對此，竹縣藍營選將強調終將團結一致，推派最強團隊迎戰。

身兼民進黨新竹縣主委的竹北市長鄭朝方，被外界視為綠營的縣長熱門人選。鄭朝方回應表示，「我好不容易選上市長，也很珍惜市民給我的機會。這幾年我就是努力做事、報答市民。坦白說，我不是很喜歡、也不太會講政治官話；我會用建設和活動說話，不會只因為民調就去做什麼事。」

陳見賢競選辦公室發言人田芮熙表示，新竹縣已達59.7萬多人，族群多元，並擁有科學園區與完整產業鏈，是全台不可替代的科技核心。陳見賢副縣長除具民代經驗，曾任議長、副議長，具備跨黨、跨界整合協調能力，行政歷練更是所有潛在參選人中最完整，充分展現穩定、務實與執行力。民主競爭過程中，意見交鋒難以避免，團隊會持續傾聽與反映基層最真實的聲音，相信藍營最終會團結一致，整合出最強團隊。

徐欣瑩表示，新竹縣過去一直是藍營執政，但近年來隨著外來人口的移入，人口已逼近60萬，尤其是竹北市人口已突破22萬，成為全國最大的縣轄市。新竹縣的政治版圖也不再是國民黨穩贏。要維持藍營執政優勢的確有相當大的壓力。「捨我其誰」她會全力爭取黨提名，站出來結合藍營支持者，有信心為國民黨打贏縣長選舉這一戰！

林思銘團隊對此表示，不予回應。

而對於2026年選舉的佈局，時代力量黨主席王婉諭今天受訪表示，時力持續佈局、持續評估、持續耕耘，更重要的是，新竹縣的縣政治理以及生活環境能夠跟上科技發展、能不能符合縣民的需求，這個才是當務之急，時力會持續監督、為縣民發聲。

黃暐瀚今日在臉書發文表示，其實早從民進黨推出第一波縣市長參選人時，就已看得出來，2026民進黨「不只守，還想攻」，宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣5個藍營執政縣市「民進黨明顯存在翻轉機會」。

