為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2026選舉竹縣民進黨存在翻轉機會？ 鄭朝方與藍營選將這麼回應

    2025/12/10 17:02 記者廖雪茹／新竹報導
    2026新竹縣政府由誰入主？新竹縣向來被視為藍營票倉，媒體人黃暐瀚今則點名新竹縣等5個藍營執政縣市「民進黨明顯存在翻轉機會」。（記者廖雪茹攝）

    2026新竹縣政府由誰入主？新竹縣向來被視為藍營票倉，媒體人黃暐瀚今則點名新竹縣等5個藍營執政縣市「民進黨明顯存在翻轉機會」。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣向來被視為藍營票倉，面對2026縣長選舉，國民黨包括副縣長陳見賢及同黨2位立委徐欣瑩、林思銘，都已表態有參選意願。媒體人黃暐瀚今天點名新竹縣等5個藍營執政縣市「民進黨明顯存在翻轉機會」；對此，竹縣藍營選將強調終將團結一致，推派最強團隊迎戰。

    身兼民進黨新竹縣主委的竹北市長鄭朝方，被外界視為綠營的縣長熱門人選。鄭朝方回應表示，「我好不容易選上市長，也很珍惜市民給我的機會。這幾年我就是努力做事、報答市民。坦白說，我不是很喜歡、也不太會講政治官話；我會用建設和活動說話，不會只因為民調就去做什麼事。」

    陳見賢競選辦公室發言人田芮熙表示，新竹縣已達59.7萬多人，族群多元，並擁有科學園區與完整產業鏈，是全台不可替代的科技核心。陳見賢副縣長除具民代經驗，曾任議長、副議長，具備跨黨、跨界整合協調能力，行政歷練更是所有潛在參選人中最完整，充分展現穩定、務實與執行力。民主競爭過程中，意見交鋒難以避免，團隊會持續傾聽與反映基層最真實的聲音，相信藍營最終會團結一致，整合出最強團隊。

    徐欣瑩表示，新竹縣過去一直是藍營執政，但近年來隨著外來人口的移入，人口已逼近60萬，尤其是竹北市人口已突破22萬，成為全國最大的縣轄市。新竹縣的政治版圖也不再是國民黨穩贏。要維持藍營執政優勢的確有相當大的壓力。「捨我其誰」她會全力爭取黨提名，站出來結合藍營支持者，有信心為國民黨打贏縣長選舉這一戰！

    林思銘團隊對此表示，不予回應。

    而對於2026年選舉的佈局，時代力量黨主席王婉諭今天受訪表示，時力持續佈局、持續評估、持續耕耘，更重要的是，新竹縣的縣政治理以及生活環境能夠跟上科技發展、能不能符合縣民的需求，這個才是當務之急，時力會持續監督、為縣民發聲。

    黃暐瀚今日在臉書發文表示，其實早從民進黨推出第一波縣市長參選人時，就已看得出來，2026民進黨「不只守，還想攻」，宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣5個藍營執政縣市「民進黨明顯存在翻轉機會」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播