    首頁 > 政治

    強化印太網路韌性 AIT點名肯定台灣5國協力完成吐瓦魯海纜

    2025/12/10 16:54 記者方瑋立／台北報導
    美國在台協會（AIT）10日PO出美澳部長級會議（AUSMIN）聯合聲明圖卡，點名肯定台灣與美、澳、日、紐五方合作，順利推動吐瓦魯「瓦卡海底電纜」完工。（取自AIT官方臉書）

    美國在台協會（AIT）今（10）日引述「2025年美澳部長級會議（AUSMIN）聯合聲明」指出，美、澳致力推動印太地區可信任的資通訊發展，並特別點名台灣、日本、紐西蘭為合作夥伴，共同對通往我友邦吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」（Vaka Submarine Cable）順利完工表示肯定，展現五方合作強化網路韌性的具體成果。

    AIT今日在社群發文轉述聲明，美澳雙方承諾尋求更多機會，支持印太地區可信任的資訊與通訊科技（ICT）網路發展；聲明並特別讚許通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」順利完工，並指出這項總額5600萬美元（約17.4億台幣）的計畫由美國與澳洲共同出資，並與台灣、紐西蘭及日本共同推動。

    據悉，這條連接吐瓦魯的關鍵海纜，正是台灣落實協助太平洋友邦發展的重要承諾。吐瓦魯過去長期依賴衛星通訊，不僅費用高昂、易受天候影響，頻寬不足更嚴重限制國家發展。吐國政府將網路基建列為「21項優先施政計畫」關鍵領域，我國自2021年起即協助建置4G/LTE基地台，隨後更首度參與美、日、澳、紐等國規劃的太平洋地區海底電纜鋪設計畫。

    澳洲外長黃英賢（Penny Wong）去年底也曾公開感謝台灣、美、日、紐等國的支持，強調此計畫對提升吐國數位韌性及民生福祉具有重大意義。

    鑑於海底電纜已成為地緣政治下的關鍵基礎設施，外交部長林佳龍今年10月28日出席「台歐海底電纜安全合作論壇」時，也正式提出「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK Management Initiative on International Undersea Cables）。

    林佳龍當時指出，台海和平是全球公共財，面對威權國家複合式侵擾，台灣致力於推動「RISK」倡議的四大目標，包括風險緩解（Risk mitigation）、資訊共享（Information sharing）、系統改革（Systemic reform）及知識建構（Knowledge Building）。該倡議旨在促進利害關係者對話、制定標準，呼籲民主國家團結守護這條連結全球經濟與人民的重要生命線。

