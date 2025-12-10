台灣記者嗆爆！國台辦發言人超慌張影片曝 網友笑：小本本沒寫

有台灣媒體直接在記者會上提問時反嗆「中國民眾也需要翻牆才能使用臉書、X」。（取自國台辦直播）

內政部近日宣布封鎖中國APP小紅書一年，引發討論，中國國台辦發言人陳斌華今（10）日批評，民進黨名為「反詐」，實為「反民主」。不過，有台灣媒體直接在記者會上提問時反嗆「中國民眾也需要翻牆才能使用臉書、X」，並詢問「有考慮開放一般民眾使用臉書嗎？」結果把陳斌華問到跳針，影片流出後，網友大讚：「記者好帥」；還有網友笑稱：「記者問到小本本上沒有的問題了！」

陳華斌今日在記者會中表示，台灣年輕人藉由小紅書了解中國真實情況，「這讓『民進黨當局』刻意製造的『信息繭房』和對大陸的污衊抹黑塌了房、破了功」。陳斌華批評民進黨政府，聲稱禁小紅書是「反詐」，「實為『反民主』」，剝奪台灣民眾的自由，損害台灣以小紅書謀生獲利的民眾生計。他還批，民進黨倒行逆施，阻擋不了台灣民眾了解中國、與中國民眾相交相知的民意潮流。

然而在媒體提問環節時，《中央社》記者直接問，「您剛剛評論台灣因資安詐騙為由禁止小紅書是反民主，我想問，大陸方面一般民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台，您怎麼看呢？」該記者又問，許多中國機構在臉書設立帳戶：「大陸方面有考慮開放一般民眾使用臉書嗎？」

對此，陳斌華回應時，不斷跳針指民進黨封禁小紅書的理由，「在島內根本難以服眾」、「遭到強烈反對」，最後他也說，「我們支持，在依法依規的情況下，使用各類社交平台」，除了跳針外，回答過程中也不斷停頓。粉專「Mr.柯學先生」今日轉貼國台辦直播影片指出發言人「表情逐漸母湯，快掰不下去」，他也大讚「中央社記者也太帥」。

影片PO出後，網友也紛紛大讚：「笑死，自己禁那麼多平台是什麼理由」、「訓練不足喔！講話結巴」、「記者還安全嗎？」、「記者問到小本本上沒有的問題了」、「這種也能當發言人」、「給這個記者一百個讚」、「慌了慌了」、「哈哈哈，真的慌了耶！」

