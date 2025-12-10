賴清德原本走到一半聽媒體問「這題」 立刻回頭回應網讚爆

總統賴清德表示，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進。（記者叢昌瑾攝）

總統賴清德今日上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」。會前受訪賴清德本來答完問題要離場，走到一半突然聽到有媒體問南韓電子入境卡標記我國為「中國（台灣）」問題，賴清德又走回台前並回答問題。

賴清德今日上午受訪，回應日本近日發生規模7.5地震，替台灣人表達慰問之後，本來已經準備結束訪問，賴清德甚至已經走了兩、三步，突然聽到有媒體提問，對於南韓電子入境卡國籍爭議，台灣是否會有反制動作？走到一半的賴清德又返回鏡頭前。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，台灣跟韓國的民間交流非常密切，經貿往來也非常多，我們希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，增進兩國福祉。在這種狀況之下，我們希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

相關片段被剪輯PO網後，網友紛紛稱讚：「讚 總統有尊重記者的提問」、「真的很喜歡威廉 該向人民傳達的事情都很清楚的說明」、「負責」、「給威廉拍拍手」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法