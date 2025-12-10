為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    何欣純台中「市政辦公室」 曝光 選這區有捷運、近市府挑戰大位

    2025/12/10 16:28 記者黃旭磊／台中報導
    何欣純台中「市政辦公室」 首度曝光。（記者黃旭磊攝）

    何欣純台中「市政辦公室」 首度曝光。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市長提名人何欣純，選定南屯區設置「市政辦公室」 ，上百坪空間有辦公桌及會議室，還將放置市政藍圖廣納民意，辦公室位於中捷南屯站附近，距離國一及台74線交流道不遠，台中高鐵站也可搭捷運抵達，團隊稱將「廣納好手參與市政」，綠營團隊人士說，何欣純首度跨進原市區，展現挑戰大位決心。

    綠委何欣純於10月率先獲民進黨中執會提名參選台中市長，不到兩個月迅速找好「市政辦公室」 ，首度離開大本營大里區，進駐南屯區中捷南屯站附近大樓，據了解，何欣純捨棄人口成長最多的北屯，對「南屯」情有獨鍾，據瞭解是考量距離捷運、高鐵及國道都近，距離台中市政府惠中樓、文心樓也不遠。

    何欣純說，市政辦公室位置就選在南屯，延攬優秀人士組成最強團隊為台中市民服務，目前已經開始試營運，12月底會向所有市民「開箱」，邀請各界多來辦公室走動。

    民進黨在台中有24席議員，由市議會黨團總召王立任率領先在「市政辦公室」開會，南屯區唯一席市議員何文海說，南屯有焚化爐、台中監獄、法務部矯正署台中看守所及水肥處理廠，是弱勢區域為市政做苦工，歡迎何欣純設置競選辦公室，全力衝向市長寶座。

    綠委何欣純邀台中市議員到「市政辦公室」 開會。（讀者提供）

    綠委何欣純邀台中市議員到「市政辦公室」 開會。（讀者提供）

